Криптовалютні операції під час війни в Україні: безпосередньо і конфіденційно

Під час війни криптовалюти стають все більш популярним засобом заощаджень та розрахунків, а також зручною альтернативою звичним грошам. І якщо ще кілька років тому слово «Біткоїн» викликало острах і здавалося якимось заклинанням для втаємничених, то нині операції з ним, а також іншими криптоінструментами може здійснювати навіть ваша бабуся. Що ж потрібно знати, аби ці операції проходили з найменшими ризиками і найбільшим комфортом? Спробуємо розібратися у цьому разом.

Криптовалютні операції під час війни в Україні

Криптовалютний ринок в Україні з початком російського вторгнення отримав, що називається, друге дихання. Як і вся світова спільнота, українці використовують будь-які придатні інструменти для боротьби з агресором, у тому числі й криптовалюту. Коли, приміром, SWIFT-платіж обробляється близько трьох днів, переказати кошти у крипті можна протягом 5−10 хвилин, до того ж, з низькою комісією, або і взагалі без. Не кажучи вже про анонімність і відсутність регуляторних обмежень для крипти. Її застосування на цій війні набуло таких масштабів, що за одним із визначень від «The Washington Post» події довкола України названо «Першою світовою криптовійною».

Графік ілюструє середню комісію у світі на закуп криптовалюти. В бітоматах Shitcoins.club комісія часом складає 0%

Як біткоїн допомагає наближати перемогу

Зарубіжні продавці товарів, які закуповують волонтери для військових та гуманітарних цілей, здебільшого погоджуються на криптовалютні угоди, що значно спрощує процес закупівель без обов’язкової конвертації у фіатну валюту. В той час як банки істотно гальмують крупні перекази, вимагаючи підтвердження походження коштів, а цінна часом кожна хвилина для закупу дорогого дрона чи іншого необхідного спорядження. Таким чином, криптофандрейзинг здобуває все більшу популярність на рівні зі звичними платформами для збору коштів. Швидко та конфіденційно переказати певну суму перевіреному фонду чи довіреній особі можна у кілька способів:

P2P — перекази між приватними особами, біржа, використання електронних обмінників, використання гуртових обмінних пунктів. Але є значно простіший спосіб: бітомат, або криптомат чи біткоїн-банкомат. В низці великих міст України вже працюють бітомати і їх мережа постійно розширюється.

Користуватися бітоматом дуже просто

1. Для початку заведіть собі криптогаманець. Це звичайний мобільний додаток, який легко інсталюється на телефон. Чимало операторів вимагають завантаження конкретного додатка і морочливої реєстрації, але є оператори, які залишають вибір за вами — можете завантажити той, який вам подобається і відповідає вашим потребам. Гаманець має два ключі — відкритий і закритий. За допомогою відкритого ключа будь-хто може переказати вам криптовалюту. А от закритим ключем маєте користуватися лише ви, аби убезпечити себе від несанкціонованого зняття коштів.Далі знайдіть найближчий до вас пристрій на мапі. Можна також перевірити наявнсть у ньому коштів та години роботи. Детальна інструкція як купити біткоїн в Україні

2. Далі знайдіть найближчий до вас пристрій на мапі. Можна також перевірити наявнсть у ньому коштів та години роботи. Детальна інструкція як купити біткоїн в Україні

3. Щоб купити біткоїн чи іншу криптовалюту в бітоматі, користуйтеся підказками на екрані. Ви маєте відсканувати код вашого гаманця, аби гроші потрапили за призначенням.

4. Виберіть комісію. Що більше значення комісії ви оберете, то швидше ваші гроші конвертуються у крипту. Ця комісія не для оператора, а для майнера.

5. Покладіть гроші до купюроприймача і натисніть «оплатити».

6. Протягом 5−10 хвилин ваші кошти мають відобразитися на вашому крипторахунку. Якщо цього не відбувається протягом певного часу, зв’яжіться з оператором.

Криптовалюта більш захищена від зламів та крадіжок, ніж звичайні рахунки. Однак все-таки трапляються випадки шахрайства, нариклад, під виглядом збору благодійної допомоги. Тож слід особливо уважно перевіряти інформацію та реквізити. Тож будьте пильні, не передавайте стороннім особам ключ від свого криптогаманця, а також не переказуйте кошти сумнівним особам.

Для мігрантів та біженців. Контроль грошових переказів — не на часі

Національний банк з початком повномасштабної війни очікувано пробував обмежити відтік грошей з України, але подібні маніпуляції лише стимулювали громадян шукати альтернативні шляхи для виведення власних заощаджень — значна кількість воєнних мігрантів скористалася криптопереказами.

Показовийприклад такого переказу

Українська емігрантська спільнота вважається найбільш активною на ринку праці за кордоном, очевидно, що ті, хто тимчасово виїхали за кордон і влаштувалися на роботу, теж хочуть зберегти власні гроші. Також, повертаючись додому, українці дедалі частіше вважають за більш зручний спосіб конвертувати зароблене у крипту, а вже вдома їх переводити в готівку.

Правове регулювання віртуальних активів

Чимало лідерів думок ствержують, що майбутнє України — за криптовалютами. Насправді, зогляду на те, скільки криптовалютних операцій проводиться в Україні щодня, зокрема в бітоматах, можна стверджувати, що криптовалюти в Україні — прогресивний шлях за умови, якщо держава належним чином врегудює даний сегмент законодавчо.

Наразі в українському правовому полі фігурують три основні поняття:

— електронні гроші — як одиниці вартості, що зберігаються в електронному вигляді, випущені емітентом електронних грошей для виконання платіжних операцій, які приймаються як засіб платежу іншими особами та є грошовим зобов’язанням такого емітента електронних грошей, відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні послуги»;

— цифрові гроші — електронна форма грошової одиниці України, емітентом якої є НБУ, відповідно до п. 96 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні послуги»;

— віртуальні активи — як нематеріальні блага, що є об'єктом цивільних прав, мають вартість та виражені сукупністю даних в електронній формі, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про віртуальні активи».

Для врегулювати це питання ще в березні 2022 року було прийнято Закон України «Про віртуальні активи», який досі не набрав чинності.

В той же час певною інтригою в Україні залишається Проект Закону 10225 від 07.11.2023 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні. Цим нормативним актом, зокрема буде врегульовано відсоток оподаткування криптовалютних операцій для фізичних та юридичних осіб.

Країна-агресор обходить санкції за допомогою крипти?

На жаль, всі переваги, які дають змогу швидко, анонімно та в обхід банківських перепон робити пожертви на підтримку України, можуть ідентично працювати і на користь агресора. Звісно, повністю перевести свою економіку на криптовалюту росія не може, однак обходити деякі санкційні обмеження їй цілком вдається. Виходить, що участь криптовалюти в російсько-українській війні, безперечно, важлива, але неоднозначна. З одного боку, криптодонати з усього світу допомагають українській армії та постраждалому цивільному населенню, а з іншого — та ж таки анонімність повертається іншим боком: ворогу вдається зловживати можливостями для відмивання коштів в обхід санкцій.

Тож, для України в стані війни, хоч і непросто, але вкрай важливо якнайшвидше легалізувати криптовалютні операції для здобуття репутаційних переваг: налагодження механізмів для збору коштів, створення фондів (у тому числі й державних) для використання криптопожертв, як і має бути у прогресивній цифровій державі.

Місцезнаходження Біткоїн ATM в Україні

Як знайти бітомат в Україні — скористайтесь мапою бітоматів

Бітомат у Дніпрі:

Локація: Торговий центр «Appolo», вулиця Титова, 36, Дніпро, 49000, Дніпропетровська область.

Опис: У ТЦ «Appolo» на вулиці Титова, 36 знаходиться біткоїн-термінал. Його легко знайти біля головного входу в нову частину центру, поруч з інформаційним стендом. Час роботи: щодня з 09:00 до 21:00.

У бітоматах, які ви знайдете на цій мапі, операції до 30 000 гривень є конфіденційними і не потребують підтвердження особи

Бітомат у Києві:

Локація: ТЦ «Оушен Плаза», вулиця Антоновича, 176, Київ, 3150, Україна.

Опис: У столичному ТЦ «Оушен Плаза» біткоїн-автомат розміщено на нульовому рівні, неподалік від магазину Pazzolini. Час роботи: щодня з 10:00 до 22:00.

Бітомат у Львові:

Локація: ТЦ «СПАРТАК», вулиця Гетьмана Мазепи, 1Б, Львів, Львівська область, 79068.

Опис: Біткоїн-термінал у Львові встановлено поруч із зоною магазинів та Brocard, під ескалатором. Час роботи: щодня з 10:00 до 22:00.

Бітомат в Одесі:

Локація: ТЦ «Галерія Афіна», Грецька площа, ¾, 65000 Одеса, Одеська область.

Опис: Автомат для купівлі біткоїнів знаходиться біля магазину «Таврія В» та каси обміну валют. Час роботи: щодня з 8:00 до 23:00.