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31 жовтня 2023, 19:31 Читать на русском

Після запуску ChatGPT кількість фішингових атак зросла на 1265%

З моменту запуску чат-бота ChatGPT кількість електронних листів із фішингом підскочила на 1265%. Такі розрахунки навели аналітики SlashNext, повідомляє Decrypt.

З моменту запуску чат-бота ChatGPT кількість електронних листів із фішингом підскочила на 1265%.
Фото: freepik.com

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«З наших досліджень ми знаємо, що суб'єкти загроз використовують інструменти на кшталт ChatGPT для написання складних, цілеспрямованих бізнес-листів, що компрометують, та інших фішингових повідомлень», — заявив голова SlashNext Патрік Харр.

Він зазначив, що потенційні жертви «повинні перейти в наступ» і «боротися зі ШІ за допомогою ШІ».

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«Компанії повинні впроваджувати штучний інтелект безпосередньо в програми безпеки для постійного моніторингу всіх каналів обміну повідомленнями для усунення загроз», — пояснив експерт.

Харр з оптимізмом дивиться на здатність штучного інтелекту ловити шахрайських ШІ. Однак фахівець визнає, що буде потрібно щось більше, ніж просто повідомити ChatGPT про кіберзагрози.

«Поверх цього у вас має бути еквівалент приватного застосунку з великою мовною моделлю», — наголосив він.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
Bookseller
Bookseller
31 жовтня 2023, 20:19
#
Этот чат слишком много фантазирует. Может такой чуши написать, что лучше несколько раз перепроверить его ответ. Например, я взял пдф файл и скопировал из него текст, причем текст из него копируется в неправильной кодировке, получаются всякие непонятные символы, так я дал эти символы чату и попросил его раскодировать, он ничуть не сомневаясь выдал мне совершенно другой текст на другую тему, и уверенно заявил, что вот это и есть раскодированный текст. Он хорош, чтобы сочинения школьные писать или фантастику :)
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