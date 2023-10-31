Після запуску ChatGPT кількість фішингових атак зросла на 1265%

З моменту запуску чат-бота ChatGPT кількість електронних листів із фішингом підскочила на 1265%. Такі розрахунки навели аналітики SlashNext, повідомляє Decrypt.

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«З наших досліджень ми знаємо, що суб'єкти загроз використовують інструменти на кшталт ChatGPT для написання складних, цілеспрямованих бізнес-листів, що компрометують, та інших фішингових повідомлень», — заявив голова SlashNext Патрік Харр.

Він зазначив, що потенційні жертви «повинні перейти в наступ» і «боротися зі ШІ за допомогою ШІ».

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«Компанії повинні впроваджувати штучний інтелект безпосередньо в програми безпеки для постійного моніторингу всіх каналів обміну повідомленнями для усунення загроз», — пояснив експерт.

Харр з оптимізмом дивиться на здатність штучного інтелекту ловити шахрайських ШІ. Однак фахівець визнає, що буде потрібно щось більше, ніж просто повідомити ChatGPT про кіберзагрози.

«Поверх цього у вас має бути еквівалент приватного застосунку з великою мовною моделлю», — наголосив він.