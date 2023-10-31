З моменту запуску чат-бота ChatGPT кількість електронних листів із фішингом підскочила на 1265%. Такі розрахунки навели аналітики SlashNext, повідомляє Decrypt.
Після запуску ChatGPT кількість фішингових атак зросла на 1265%
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
«З наших досліджень ми знаємо, що суб'єкти загроз використовують інструменти на кшталт ChatGPT для написання складних, цілеспрямованих бізнес-листів, що компрометують, та інших фішингових повідомлень», — заявив голова SlashNext Патрік Харр.
Він зазначив, що потенційні жертви «повинні перейти в наступ» і «боротися зі ШІ за допомогою ШІ».
Читайте також: Google погодилася інвестувати до $2 млрд у розробника конкурента ChatGPT
«Компанії повинні впроваджувати штучний інтелект безпосередньо в програми безпеки для постійного моніторингу всіх каналів обміну повідомленнями для усунення загроз», — пояснив експерт.
Харр з оптимізмом дивиться на здатність штучного інтелекту ловити шахрайських ШІ. Однак фахівець визнає, що буде потрібно щось більше, ніж просто повідомити ChatGPT про кіберзагрози.
«Поверх цього у вас має бути еквівалент приватного застосунку з великою мовною моделлю», — наголосив він.
Запрошуємо на найбільшу конференцію з інвестицій від Мінфіну — Жити на відсотки.
Це унікальний шанс дізнатися про таємниці інвестицій від експертів: найактуальніші стратегії, практичні поради та можливість поповнити свій інвестиційний арсенал. Простими словами про важливе!
Приєднуйся до нас за цим посиланням !
Коментарі - 1