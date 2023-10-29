Google погодилася інвестувати до $2 млрд у розробника конкурента ChatGPT

Google погодилася інвестувати до $2 млрд у компанію-розробника штучного інтелекту Anthropic, повідомив Reuters з посиланням на представника стартапу.

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Що відомо

За його словами, Google надала Anthropic $500 млн і пообіцяла згодом додати ще $1,5 млрд.

Угода організована у вигляді векселя що конвертується: цінного паперу, який конвертується в акції під час наступного інвестиційного раунду Anthropic, передає слова представника компанії Bloomberg. Google вже інвестор Anthropic: раніше 2023 року, ще до нової угоди, вона вклала в компанію $550 млн.

Крім того, Google і Anthropic уклали угоду щодо використання хмарних потужностей Google: ця угода навіть більша, ніж останні інвестиції, а договір розрахований на кілька років, заявило одне з джерел Bloomberg.