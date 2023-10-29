Google погодилася інвестувати до $2 млрд у компанію-розробника штучного інтелекту Anthropic, повідомив Reuters з посиланням на представника стартапу.
Google погодилася інвестувати до $2 млрд у розробника конкурента ChatGPT
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Що відомо
За його словами, Google надала Anthropic $500 млн і пообіцяла згодом додати ще $1,5 млрд.
Угода організована у вигляді векселя що конвертується: цінного паперу, який конвертується в акції під час наступного інвестиційного раунду Anthropic, передає слова представника компанії Bloomberg. Google вже інвестор Anthropic: раніше 2023 року, ще до нової угоди, вона вклала в компанію $550 млн.
Крім того, Google і Anthropic уклали угоду щодо використання хмарних потужностей Google: ця угода навіть більша, ніж останні інвестиції, а договір розрахований на кілька років, заявило одне з джерел Bloomberg.
У вересні аналогічну угоду з векселем Anthropic уклала з Amazon. Інтернет-магазин пообіцяв інвестувати до $4 млрд. Наступний крок для Anthropic — залучити традиційний капітал через інвестиційний раунд, а не борг, що конвертується.
У цьому випадку векселі Google і Amazon перетворяться на акції, а Anthropic отримає нову оцінку вартості, зазначив Bloomberg. Керівництво Anthropic обговорювало суму між $20 млрд і $30 млрд, але деякі інвестори вважали її занадто завищеною, кажуть джерела агентства.
Компанія навряд чи поспішатиме з інвестиційним раундом, тому що угоди з Google і Amazon надали їй достатньо готівки, вважають співрозмовники Bloomberg.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі