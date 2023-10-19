Ілон Маск розглядає можливість заблокувати доступ до Х (Twitter) користувачів у країнах ЄС, щоб не потрапити під дію нових законів у сфері регулювання, ухвалених Європейською комісією. Про це пише Business Insider .
Доступ до Х (Twitter): Маск може заблокувати соцмережу для користувачів у Європі
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В чому причина
За словами джерела всередині компанії, Маск все більше розчаровується у необхідності дотримуватися Закону про цифрові послуги. Можливість закриття доступу до програми в регіоні або блокування доступу до неї користувачів у Європейському Союзі серйозно обговорюється керівниками компанії.
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Закон про цифрові послуги набув чинності в серпні і вимагає від великих онлайн-платформ наявності ефективних та прозорих систем модерації та видалення помилкової, що вводить в оману та шкідливу інформацію.
Комісар Е С Тьєррі Бретон заявив минулого тижня, що Комісія офіційно розслідує дотримання соцмережею нового закону, і офіційно запросив у платформи докладну інформацію про її дії щодо пом'якшення та видалення шкідливої чи токсичної інформації.
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