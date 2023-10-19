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19 жовтня 2023, 12:10 Читать на русском

Доступ до Х (Twitter): Маск може заблокувати соцмережу для користувачів у Європі

Ілон Маск розглядає можливість заблокувати доступ до Х (Twitter) користувачів у країнах ЄС, щоб не потрапити під дію нових законів у сфері регулювання, ухвалених Європейською комісією. Про це пише Business Insider .

Ілон Маск розглядає можливість заблокувати доступ до Х (Twitter) користувачів у країнах ЄС, щоб не потрапити під дії нових законів у сфері регулювання, ухвалених Європейською комісією.

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В чому причина

За словами джерела всередині компанії, Маск все більше розчаровується у необхідності дотримуватися Закону про цифрові послуги. Можливість закриття доступу до програми в регіоні або блокування доступу до неї користувачів у Європейському Союзі серйозно обговорюється керівниками компанії.

Читайте: Маск вирішив запровадити плату для всіх користувачів X (Twitter)

Закон про цифрові послуги набув чинності в серпні і вимагає від великих онлайн-платформ наявності ефективних та прозорих систем модерації та видалення помилкової, що вводить в оману та шкідливу інформацію.

Комісар Е С Тьєррі Бретон заявив минулого тижня, що Комісія офіційно розслідує дотримання соцмережею нового закону, і офіційно запросив у платформи докладну інформацію про її дії щодо пом'якшення та видалення шкідливої чи токсичної інформації.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Riojas
Riojas
19 жовтня 2023, 12:51
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Он последовательно выступает против удаления «ошибочной, вводящей в заблуждение и вредную информацию» как минимум потому, что непонятно, кто будет определять, что информация ошибочная или вредная.
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