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19 вересня 2023, 11:17 Читать на русском

Маск вирішив ввести плату для усіх користувачів X (Twitter)

Голова Tesla і SpaceX Ілон Маск припустив, що всім користувачам соцмережі X (Twitter) доведеться платити за доступ до платформи. Про це він сказав у розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Про це пише BBC.

Голова Tesla і SpaceX Ілон Маск припустив, що всім користувачам соцмережі X (Twitter) доведеться платити за доступ до платформи.

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Що відомо

«Ми переходимо до невеликої щомісячної оплати за користування платформою, — сказав він.

За словами Маска, компанія зараз шукає дешевші варіанти для користувачів.

«Насправді ми збираємося придумати нижчий рівень ціноутворення […]. Це довша дискусія, але, на мій погляд, це насправді єдиний захист від величезних армій ботів», — додав мільярдер.

Наразі незрозуміло, чи це був лише неочікуваний коментар, чи сигнал про більш тверді плани, про які ще не було оголошено. В компанії ще не коментували заяву Маска.

Мільярдер також розкрив деякі нові показники X, заявивши, що тепер має 550 млн «щомісячних користувачів», які генерують від 100 до 200 млн постів на день.

Маск не розкрив, скільки щомісячних користувачів компанії є справжніми, а скільки з них — боти. У травні 2022 року, ще до покупки Маском, Twitter повідомив, що його «середнє монетизоване щоденне активне використання» становить у середньому 229 млн осіб.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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+37
Riojas
Riojas
19 вересня 2023, 11:57
#
Какой душевнобольной будет платить за доступ к абсолютно неуникальному продукту, имеющему десяток аналогов?
+
0
kadaad1988
kadaad1988
19 вересня 2023, 13:17
#
Найдутся и фанаты, и просто дураки.
+
0
Три літри
Три літри
19 вересня 2023, 13:10
#
Молодець! Правильним шляхом йдете, товарищу.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
19 вересня 2023, 13:47
#
Як раз для ботів оплата не проблема, а от прості відваляться аж бігом. Цукерберг вже синій в нуль від такої новини. Хоча, це ж Маск, а він, як відомо, кидає слова на вітер. Чому ні? Акції підпродав, після новини ціна вниз, відкупив. Звісно, він не продає напряму, але ж є різні опціони та ще купа чутливих інструментів.
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