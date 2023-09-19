Маск вирішив ввести плату для усіх користувачів X (Twitter)

Голова Tesla і SpaceX Ілон Маск припустив, що всім користувачам соцмережі X (Twitter) доведеться платити за доступ до платформи. Про це він сказав у розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Про це пише BBC.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«Ми переходимо до невеликої щомісячної оплати за користування платформою, — сказав він.

За словами Маска, компанія зараз шукає дешевші варіанти для користувачів.

«Насправді ми збираємося придумати нижчий рівень ціноутворення […]. Це довша дискусія, але, на мій погляд, це насправді єдиний захист від величезних армій ботів», — додав мільярдер.

Наразі незрозуміло, чи це був лише неочікуваний коментар, чи сигнал про більш тверді плани, про які ще не було оголошено. В компанії ще не коментували заяву Маска.

Мільярдер також розкрив деякі нові показники X, заявивши, що тепер має 550 млн «щомісячних користувачів», які генерують від 100 до 200 млн постів на день.

Маск не розкрив, скільки щомісячних користувачів компанії є справжніми, а скільки з них — боти. У травні 2022 року, ще до покупки Маском, Twitter повідомив, що його «середнє монетизоване щоденне активне використання» становить у середньому 229 млн осіб.