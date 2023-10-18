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18 жовтня 2023, 13:11 Читать на русском

Соцмережа X тестує платну річну підписку

Соціальна мережа X (раніше Twitter) тестує модель підписки Not A Bot для нових користувачів і почне стягувати мінімальну річну плату в $1. За словами власника Ілона Маска, це допоможе боротися з фейковими та спам-акаунтами, повідомляє The Wall Street Journal.

Соціальна мережа X (раніше Twitter) тестує модель підписки Not A Bot для нових користувачів і почне стягувати мінімальну річну плату в $1.
Фото: dev.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

X розпочала тестування нової моделі підписки для користувачів, які створюють нові облікові записи в мережі в Новій Зеландії та на Філіппінах.

Новим обліковим записам доведеться підтвердити свій номер телефону і платити $1 на рік за публікації, відповіді або виконання інших ключових функцій.

Боротьба з ботами

«Це єдиний спосіб боротися з ботами, не блокуючи реальних користувачів. Це не зупинить ботів повністю, але маніпулювати платформою буде в 1000 разів складніше», — написав Маск на X після оголошення тесту.

Існуючим користувачам не доведеться платити. Нові користувачі в Новій Зеландії та на Філіппінах, які не платитимуть, будуть обмежені діями «тільки для читання», такими як читання повідомлень, перегляд відео та підписка на акаунти.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Комісія з електронної безпеки Австралії оштрафувала соціальну мережу Ілона Маска X на понад 610 тис. австралійських доларів ($386 тис.) за відмову співпрацювати з розслідуванням практики протидії жорстокому поводженню з дітьми.

Джерело: Мінфін
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