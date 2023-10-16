В Австралії регулятор оштрафував соцмережу X Маска на $386 тисяч

Комісія з електронної безпеки Австралії оштрафувала соціальну мережу Ілона Маска X на понад 610 тис. австралійських дол ($386 тис.) за відмову співпрацювати з розслідуванням практики протидії жорстокому поводженню з дітьми. Про це повідомляє Reuters.

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Причина штрафу

Зазначається, що комісія з електронної безпеки оштрафувала X, заявивши, що вона не відповіла на повідомлення про матеріали жорстокого поводження з дітьми на платформі та методи, які вона використовувала для їх виявлення.

Попри відносно невеликий розмір штраф є репутаційним ударом для компанії, яка спостерігала постійне падіння доходів, оскільки рекламодавці скорочували витрати на платформу, яка припинила модерацію більшості вмісту та відновила тисячі заборонених облікові записи.

Крім того, ЄС також розслідує X на предмет можливого порушення його нових технологічних правил після того, як платформу звинуватили в неспроможності стримати дезінформацію щодо нападу ХАМАС на Ізраїль.