У «Дії» з’явиться інформація про розташування «Пунктів незламності»

Кабінет міністрів 13 жовтня ухвалив постанову про відображення розташування «Пунктів незламності» в застосунку та на порталі «Дія». Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Українці будуть бачити, де розташований найближчий до них пункт, зможуть оцінити наявні там умови та залишити відгук. Таким чином місцева влада оперативно реагуватиме на скарги й усуватиме всі недоліки», — заявив очільник уряду.

За словами прем'єр-міністра, вже розгорнута мережа з 13-ти тисяч «Пунктів незламності», де люди матимуть світло, тепло, інтернет та зв’язок на критичні та екстрені випадки.

Також Шмигаль зауважив, що готовність енергетики та комунальної інфраструктури наближається до 100%. Деякі громади вже почали включати тепло. В інших населених пунктах воно з’явиться найближчим часом відповідно до погодних умов.

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Нагадаємо

Минулої осені була розгорнута мережа «Пунктів незламності» — місць, де завжди є світло, тепло та зв’язок.

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