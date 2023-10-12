В Україні можливі блекаути через обстріли, але вони не будуть тривалими — Міненерго

У разі російських атак на об'єкти енергосистеми України у країні можливі відключення світла. Однак відключення електроенергії не будуть тривалими. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

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Він зазначив, що зараз спрогнозувати рівень та масштаб ворожих атак, а також їхній вплив на енергосистему України досить складно.

«Будемо по ходу реагувати і приймати рішення», — сказав глава Міненерго.

За його словами, зараз проводяться тренування для підготовки «до будь-яких рішень».

«Безумовно, якщо будуть масовані удари, дійсно завдадуть суттєвої шкоди енергосистемі — можливі блекаути. Але ми готуємо все для того, щоб вони мали… вони і будуть мати короткочасний характер, і для того, щоб максимально швидко відновлювати», — наголосив він.

Нагадаємо

Минулої осені та взимку російські окупанти регулярно проводили масовані удари по Україні. Їхньою метою в тому числі була й енергосистема.

Внаслідок пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури по всій Україні запроваджували графіки відключень світла.

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