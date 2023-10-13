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13 жовтня 2023, 12:03 Читать на русском

Лише 37% абонентів підключені до мереж інтернету, що не залежать від знеструмлень. Київ — найменш підготовлений

Лише 37% абонентів фіксованих мереж інтернету мають підключення до мереж на базі PON (Passive optical network), які стійкі до тривалих знеструмлень. Це середній показник по Україні, розповів директор Департаменту з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Юрій Мацик в інтервʼю Liga.Tech.

Лише 37% абонентів фіксованих мереж інтернету мають підключення до мереж на базі PON (Passive optical network), які стійкі до тривалих знеструмлень.
Фото: freepik.com

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За словами Мацика, у Київській, Рівненській, Тернопільській областях, а також у Львові цей показник становить близько 60%, а у Києві — 9%, це критична ситуація.

З чим це повʼязано

За словами Мацика, це повʼязано з насиченням старими технологіями у столиці, які не підтримують PON.

Зараз Мінцифра активно спілкується з київськими операторами з проханням активніше розвивати мережі, деякі вже планують оновлення й активно приймають заявки на підключення нових мереж.

Загалом приріст абонентів PON в Україні за минулий рік становив 28%.

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Підготовка до можливих знеструмлень

Попри готовність телеком-ринку, у Мінцифрі радять кожному громадянину підготуватися до можливих знеструмлень, щоб залишатися на звʼязку. Перше, що варто зробити, — забезпечити дім інтернетом стійким до тривалих знеструмлень.

«Для цього уточніть у вашого провайдера, чи перейшов він на енергоощадні інтернет-мережі (xPON). Як ні, знайдіть найближчого до вас провайдера, який зробив це, — і подайте заявку на підключення. Щоб прискорити процес, можна скооперуватися із сусідами», — зазначив Мацик.

Наступний крок — придбати павербанк або інше джерело безперебійного живлення для Wi-Fi-роутера. Навіть коли оператор надає інтернет-доступ, вдома ви маєте самостійно потурбуватись про електроживлення роутера під час знеструмлень.

Вам також знадобиться спеціальний кабель, через який ви зможете під'єднати свій роутер до павербанка замість розетки. Такий кабель можна купити будь-де в інтернеті, чи в магазині техніки. Він містить вбудовану плату, що підвищує напругу, яка потрібна для вашого роутера.

Необхідний вольтаж для роутера можна подивитися на самому пристрої, або в його характеристиках, і відповідно придбати необхідний кабель.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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