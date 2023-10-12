Рекорд за три роки: українці відкрили понад 26 тисяч ФОПів у «Дії» за вересень

У вересні 2023 року українці відкрили 26 032 ФОПів у «Дії», що є рекордом за три роки. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Зараз реєстрація ФОП у „Дії“ повністю автоматична та найшвидша в усьому світі. Сервіс усуває бюрократію, довгу паперову роботу й економить час для бізнесу», — заявив він.

У «Дії» зазначили, що більше бізнесів відкривають жінки — 51,06% від загальної кількості. У лідерах за видами діяльності незмінно — роздрібна торгівля.

Топ сфер діяльності ФОП протягом 2023 року

Програмування.

Інтернет-магазини.

Перукарні та салони краси.

Роздрібна торгівля: продукти, напої, тютюн.

Ресторани та кафе.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що протягом вересня українці відкрили 35 587 ФОПів. Це найвищі показники не лише за час повномасштабного вторгнення, але й за останні три роки.

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