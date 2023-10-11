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11 жовтня 2023, 9:42 Читать на русском

Українці відкрили рекордну кількість ФОПів. У яких сферах відкриваються нові бізнеси

Протягом вересня українці відкрили 35 587 ФОПів. Це найвищі показники не лише за час повномасштабного вторгнення, але й за останні три роки. Найчастіше в Україні нові справи відкривають у сферах торгівлі, індивідуальних послуг та громадського харчування. П'ята частина усіх нових ФОПів відкривається на Київщині, пише Опендатабот.

Протягом вересня українці відкрили 35 587 ФОПів.
Фото: legalact

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Нові ФОПи

У вересні українці відкрили 35 587 нових ФОПів. Це найбільша кількість нових справ за останні три роки. Попередній рекорд — 31 477 — було зафіксовано у червні 2023 року. Для прикладу, до того більше 30 тисяч нових підприємців було зареєстровано у червні та липні 2020 року.

У яких сферах відкриваються нові бізнеси

Найбільш затребувані сфери, у яких відкриваються нові справи, не змінюються. Майже половина нових ФОПів — 43% — відкриваються у сфері торгівлі: роздрібна торгівля (12 777 від загальної кількості новостворених справ) та оптова торгівля — 2343 ФОПи. У топ-3 також потрапили справи з надання індивідуальних послуг — 3244.

Де найбільше відкрилося

П'ята частина від усіх нових ФОПів — 21% або ж 7407 — відкривається на Київщині. Друге й третє місце за кількістю нових справ посідають Дніпропетровщина (3210) та Львівщина (2862).

Найгірші показники у тих регіонах, які повністю або частково окуповані та на території яких наразі відбуваються бойові дії.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатися про вашу роботу.

Ми хочемо запитати вас, чи вам подобаються їх слухати, які теми вас цікавлять, і про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
IevgeniiK
IevgeniiK
11 жовтня 2023, 10:22
#
Скоріш за все перевідкривають ті, хто закрив на початку війни
+
0
alexkush
alexkush
11 жовтня 2023, 11:17
#
Скоріш за все відкривають ФОП щоб не йти у воєнкомати, оскільки при офіцному працевлаштуванні тільки через воєнкомат. а так сам собі роботодавець
+
0
WECHATALIPAY
WECHATALIPAY
11 жовтня 2023, 12:23
#
Скоро ШМИГА_ль постриже
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