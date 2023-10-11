Українці відкрили рекордну кількість ФОПів. У яких сферах відкриваються нові бізнеси

Протягом вересня українці відкрили 35 587 ФОПів. Це найвищі показники не лише за час повномасштабного вторгнення, але й за останні три роки. Найчастіше в Україні нові справи відкривають у сферах торгівлі, індивідуальних послуг та громадського харчування. П'ята частина усіх нових ФОПів відкривається на Київщині, пише Опендатабот.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Нові ФОПи

У вересні українці відкрили 35 587 нових ФОПів. Це найбільша кількість нових справ за останні три роки. Попередній рекорд — 31 477 — було зафіксовано у червні 2023 року. Для прикладу, до того більше 30 тисяч нових підприємців було зареєстровано у червні та липні 2020 року.

У яких сферах відкриваються нові бізнеси

Найбільш затребувані сфери, у яких відкриваються нові справи, не змінюються. Майже половина нових ФОПів — 43% — відкриваються у сфері торгівлі: роздрібна торгівля (12 777 від загальної кількості новостворених справ) та оптова торгівля — 2343 ФОПи. У топ-3 також потрапили справи з надання індивідуальних послуг — 3244.

Де найбільше відкрилося

П'ята частина від усіх нових ФОПів — 21% або ж 7407 — відкривається на Київщині. Друге й третє місце за кількістю нових справ посідають Дніпропетровщина (3210) та Львівщина (2862).

Найгірші показники у тих регіонах, які повністю або частково окуповані та на території яких наразі відбуваються бойові дії.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатися про вашу роботу.

Ми хочемо запитати вас, чи вам подобаються їх слухати, які теми вас цікавлять, і про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

Пройти опитування