Польща продовжить абонплату терміналів Starlink для України. Про це повідомив у міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Абонплата за Starlink

«Польща — наш послідовний партнер по треку цифровізації. Країна надала понад 20 тисяч терміналів Starlink, які стали частиною критичною інфраструктури, вони забезпечують українців звʼязком та інтернетом. Сьогодні домовилися, що Польща продовжить абонплату цих терміналів. Вдячний колегам за це рішення», — зазначив Федоров.

Він додав, що також був підписаний меморандум про співпрацю між міністерствами, далі впроваджуватимемо спільні проєкти з цифровізації, розвитку IT-індустрії, штучного інтелекту та електронного урядування.

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Міністри також обговорили питання підтримки роботи дата-центру для Державної податкової служби України, який збудували на території Польщі для безпеки важливих даних.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що український оператор мобільного зв'язку Київстар буде офіційним представником британської OneWeb в Україні, завдяки чому зможе надавати послуги високошвидкісного широкосмугового супутникового доступу до інтернету — альтернативу Starlink.