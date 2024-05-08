США розглядають заборону нових моделей штучного інтелекту для Китаю

Адміністрація президента США Джо Байдена готова відкрити новий фронт у своїх зусиллях із захисту штучного інтелекту США від Китаю. Планується заборона для Китаю найдосконаліших моделей ШІ, таких як ChatGPT. Про це повідомляє Reuters.

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Міністерство торгівлі США розглядає нові заходи щодо обмеження експорту пропрієтарних або закритих моделей штучного інтелекту, чиє програмне забезпечення та дані, на яких воно навчається, зберігаються в таємниці.

Наразі ніщо не заважає американським гігантам штучного інтелекту, таким як Microsoft, OpenAI, Alphabet, які розробили одні з найпотужніших моделей штучного інтелекту із закритим кодом, продавати їх майже будь-кому у світі без державного контролю.

Дослідники з уряду США та приватного сектору стурбовані тим, що супротивники США можуть використовувати моделі ШІ, які видобувають величезну кількість тексту та зображень для узагальнення інформації та створення контенту, для проведення агресивних кібератак або навіть для створення потужної біологічної зброї.

Джерела Reuters повідомили, що для розробки експортного контролю над моделями ШІ США можуть звернутися до порогового рівня, який міститься в указі про ШІ, виданому в жовтні минулого року, і який базується на кількості обчислювальної потужності, необхідної для навчання моделі. При досягненні цього рівня розробник зобов'язаний повідомити про свої плани з розробки ШІ-моделей і надати результати тестування в Міністерство торгівлі.

Цей поріг обчислювальної потужності може стати основою для визначення того, на які моделі ШІ поширюватимуться експортні обмеження, за словами двох американських чиновників і ще одного джерела, поінформованого про перебіг дискусії. Вони відмовилися назвати свої імена, оскільки деталі не розголошуються.

Якщо його буде застосовано, то, ймовірно, це обмежить експорт лише тих моделей, які ще не вийшли, оскільки жодна з них ще не досягла цього порогу, хоча Gemini Ultra від Google вважається близькою до цього.