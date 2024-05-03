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3 травня 2024, 13:55

Google заплатив Apple $20 млрд, щоб стати стандартним пошуковиком у Safari

Alphabet заплатила Apple $20 млрд у 2022 році за те, щоб Google став пошуковою системою за замовчуванням у браузері Safari, пише Bloomberg.

Alphabet заплатила Apple $20 млрд у 2022 році за те, щоб Google став пошуковою системою за замовчуванням у браузері Safari, пише Bloomberg.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПро це стало відомо з документів, які оприлюднили у зв'язку з антимонопольним позовом Мінюсту США проти Google, у якому стверджується, що Alphabet незаконно монополізувала ринок онлайн-пошуку та повʼязаної з ним реклами.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Про це стало відомо з документів, які оприлюднили у зв'язку з антимонопольним позовом Мінюсту США проти Google, у якому стверджується, що Alphabet незаконно монополізувала ринок онлайн-пошуку та повʼязаної з ним реклами.

Компанія сподівалась приховати суму. Восени минулого року на суді керівники Apple заявили, що Google заплатила мільярди, не вказавши цифру.

Примітно, що платежі Apple від Google у 2020 році становили 17,5% операційного прибутку виробника iPhone.

Джерело: Мінфін
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