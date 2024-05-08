Хмарний бізнес: Amazon виходить на європейський телекомунікаційний ринок

Телекомоператор Telefonica Germany до кінця травня переведе 1 млн клієнтів 5G в хмару Amazon Web Services (AWS). Про це пише Reuters з посиланням на заяву керівників німецької компанії.

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Що це значить

Американський онлайн-ритейлер Amazon робить крок, який спрямований на вихід на світовий телекомунікаційний ринок.

Крок Telefonica Germany є першим у світі випадком, коли мобільний оператор переводить свою основну мережу в публічну хмару.

Компанія має 45 мільйонів клієнтів у Німеччині.

«Я хочу побачити, як це працює принаймні протягом одного-двох кварталів, і мати дорожню карту, щоб до 2025−2026 року перевести в хмари щонайменше 30−40% моєї клієнтської бази», — сказав, директор з технологій та інформації в Telefonica Germany, Маллік Рао.

Очікується, що світовий телекомунікаційний хмарний ринок досягне 108,7 млрд дол до 2030 року з 19,7 млрд дол у 2021 році, що зробить його драйвером зростання для таких компаній, як Amazon.