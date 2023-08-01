ChatGPT відтепер доступний на Android

OpenAI представив у Google Play мобільний додаток ChatGPT — користувачі Android-смартфонів отримали доступ до багатофункціонального ШІ-бота.

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Кому доступний додаток

Додаток став доступним більш ніж у 160 країнах, включно з Великою Британією, Канадою, країнами ЄС та Україною. Для його роботи потрібна версія ОС Android 6.0 або вище.

Зазначимо, компанія OpenAI не вперше надає таку можливість користувачам. Нагадаємо — у травні вона випустила офіційний застосунок ChatGPT для пристроїв на iOS.

Особливістю Android-додатка ChatGPT є його повна синхронізація з вебверсією. Користувачі можуть отримати доступ до збережених чатів з будь-якого мобільного пристрою.

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Зазначимо, що передплатники преміальної підписки ChatGPT Plus, яка коштує $ 20 на місяць, отримують низку додаткових привілеїв — ексклюзивний доступ до найновішої моделі штучного інтелекту GPT-4, ранній доступ до нових функцій та швидший час відповіді чат-бота.

Користувачі ChatGPT Plus також мають можливість перемикання між мовними моделями GPT-3.5 і GPT-4. Вбудована система розпізнавання мовлення дає змогу надсилати голосові запити чат-боту.