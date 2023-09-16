Через «Дію» зареєструвались вже понад 400 тисяч ФОПів

Послугою автоматичної реєстрації бізнесу в застосунку «Дія» скористалися вже понад 400 тисяч українців. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Попри війну та постійні обстріли, наші люди продовжують створювати та масштабувати бізнес. 400 тисяч відкритих ФОПів у „Дії“ — це про сміливих українців, які підтримують економіку та створюють нові робочі місця», — заявив він.

Федоров нагадав, що послуга з реєстрації ФОП в «Дії» повністю автоматична, що дозволяє уникнути будь-якого впливу людського фактора.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в Україні відкривається більше нових бізнесів, ніж закривається. За даними Опендатабот, станом на початок осені 2023 року в Україні офіційно працюють 2,05 млн фізичних осіб-підприємців.