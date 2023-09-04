Станом на початок осені 2023 року в Україні офіційно працюють 2,05 млн фізичних осіб-підприємців. Попри повномасштабну війну, кількість малих та середніх бізнесів зростає та навіть б'є довоєнні рекорди. Про це свідчать дані ДП «Національно інформаційні системи», повідомляє Опендатабот.
В Україні відкривається більше нових бізнесів, ніж закривається: кількість ФОП перевищила 2 млн
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Так, у червні було зареєстровано 31,48 тис. ФОП — рекордну кількість за останні три роки. У середньому зараз на місяць реєструється близько 25 тис. нових ФОПів.
Натомість за період з квітня 2022 року по вересень 2023 року свою роботу припинили 290,91 тис. ФОП. У середньому наразі закривається близько 17 тис. ФОП на місяць.
Повномасштабна війна очікувано вплинула на кількість бізнесів у регіонах. Так, із квітня 2022 року по вересень 2023 найбільша різниця між відкриттям та закриттям нових ФОПів зафіксована у прифронтових регіонах та тих, де велися або ведуться бойові дії:
- Донецька область втратила 8,2 тис. підприємців;
- Харківська — 7,1 тис.;
- Херсонська — 4,5 тис.;
- Луганська — 3,7 тис.;
- Запорізька — більш ніж 2 тис. ФОП.
Натомість у деяких регіонах за відповідний період більше відкривається нових ФОПів, аніж закривається.
Найбільший приріст зафіксовано:
- у Києві — +12,9 тис.,
- на Львівщині — там побільшало на 12,3 тисячі підприємців.
- Трійцю регіонів, де прибуло підприємців, замикає Дніпропетровщина — там + 8,6 тис. ФОПів.
Коментарі - 1
чи може економіка відновилась до рівня 2021-ого року? скільки там було за минулий рік? -35%? за цей рік буде хоча би +5%?