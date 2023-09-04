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4 вересня 2023, 15:41 Читать на русском

В Україні відкривається більше нових бізнесів, ніж закривається: кількість ФОП перевищила 2 млн

Станом на початок осені 2023 року в Україні офіційно працюють 2,05 млн фізичних осіб-підприємців. Попри повномасштабну війну, кількість малих та середніх бізнесів зростає та навіть б'є довоєнні рекорди. Про це свідчать дані ДП «Національно інформаційні системи», повідомляє Опендатабот.

Станом на початок осені 2023 року в Україні офіційно працюють 2,05 млн фізичних осіб-підприємців.
Фото: pixabay.com

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Так, у червні було зареєстровано 31,48 тис. ФОП — рекордну кількість за останні три роки. У середньому зараз на місяць реєструється близько 25 тис. нових ФОПів.

Натомість за період з квітня 2022 року по вересень 2023 року свою роботу припинили 290,91 тис. ФОП. У середньому наразі закривається близько 17 тис. ФОП на місяць.

Повномасштабна війна очікувано вплинула на кількість бізнесів у регіонах. Так, із квітня 2022 року по вересень 2023 найбільша різниця між відкриттям та закриттям нових ФОПів зафіксована у прифронтових регіонах та тих, де велися або ведуться бойові дії:

  • Донецька область втратила 8,2 тис. підприємців;
  • Харківська — 7,1 тис.;
  • Херсонська — 4,5 тис.;
  • Луганська — 3,7 тис.;
  • Запорізька — більш ніж 2 тис. ФОП.

Натомість у деяких регіонах за відповідний період більше відкривається нових ФОПів, аніж закривається.

Найбільший приріст зафіксовано:

  • у Києві — +12,9 тис.,
  • на Львівщині — там побільшало на 12,3 тисячі підприємців.
  • Трійцю регіонів, де прибуло підприємців, замикає Дніпропетровщина — там + 8,6 тис. ФОПів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
preyvanamor
preyvanamor
4 вересня 2023, 16:00
#
І що? а економіка, як була в ауті від війни, то так і продовжує лежати в напівкомі.
чи може економіка відновилась до рівня 2021-ого року? скільки там було за минулий рік? -35%? за цей рік буде хоча би +5%?
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