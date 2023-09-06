Розкрадання 8,4 мільярда Приватбанку: НАБУ і САП передали до суду справу

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передали до суду справу про розкрадання коштів Приватбанку на загальну суму понад 8,4 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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Серед підозрюваних у цій справі:

ексголова правління ПАТ КБ «Приватбанк» Олександр Дубілет (ч. 5 ст. 191, ч. 1,2 ст. 366 КК України);

колишній перший заступник голови правління ПАТ КБ «Приватбанк» Володимир Яценко (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);

ексзаступник голови правління ПАТ КБ «Приватбанк» (ч. 5 ст. 191 КК України);

колишня керівниця департаменту фінансового менеджменту ПАТ КБ «Приватбанк» (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);

колишня керівниця департаменту підтримки міжбанківських операцій ПАТ КБ «Приватбанк» (ч. 5 ст. 191 КК України);

керівниця департаменту операційного напрямку ПАТ КБ «Приватбанк» (ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України).

Слідство

За даними слідства, у грудні 2016 року, напередодні націоналізації Приватбанку, ексголова правління банку Олександр Дубілет розпорядився перерахувати кошти з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданим акредитивам двом компаніям-агротрейдерам.

В результаті банку завдали збитків на суму близько $315 млн (8,2 млрд грн за курсом НБУ). Для прикриття фактичної розтрати коштів Приватбанку і надання вигляду законності цій злочинній схемі колишні високопосадовці банку підробили банківські документи та провели фіктивне кредитування пов'язаної з банком юридичної особи.

Таким чином цю особу зробили боржником саме на ту суму, яку вивели через погашення акредитивів іншим компаніям.

Крім того, ексголова правління банку, його перший заступник та два керівники департаментів у грудні 2016 року за день до визнання Приватбанку неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь пов’язаних з банком компаній.

Кошти перерахували декількома траншами на дві різні компанії:

85,2 млн грн — на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії,

136,8 млн грн — на користь іншої.

Ці кошти учасники схеми згодом вивели за кордон з метою легалізації.

«Викриті факти корупційної діяльності у Приватбанку не є вичерпними: в низці епізодів НАБУ та САП продовжують розслідування. Насамперед, схем виведення понад 130 млрд грн із банку, що стало однією з підстав його націоналізації», — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що загальний обсяг матеріалів по всіх епізодах наразі перевищує 2500 томів, а справа є однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів.

Передісторія

25 березня Вищий антикорупційний суд застосував до колишньої працівниці Приватбанку Надії Конопкіної запобіжний захід у вигляді застави у 2,7 млн грн — її підозрюють у розтраті 136 мільйонів гривень.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила колишньому заступнику голови правління Приватбанку Володимиру Яценку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 52,2 млн грн. Його також підозрюють у виведенні разом зі спільниками із Приватбанку понад 136 млн грн на підконтрольну компанію «Інгосстрах».

Водночас, нещодавно підозри отримали ще три топпосадовця Приватбанку. Їх підозрюють у злочині за іншим епізодом — розтраті 8 мільярдів гривень. Серед тих, хто отримав підозри — ексголова правління Приватбанку Олександр Дубілет.

22 лютого НАБУ затримало Яценка і вручило йому підозру у справі про розтрату коштів Приватбанку. На наступний день стало відомо, що підозрюваним у цій справі виступає також Олександр Дубілет. До націоналізації банку у 2016 році вони обіймали посади голови правління і першого заступника голови правління.

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