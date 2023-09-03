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3 вересня 2023, 14:02 Читать на русском

У «Дії» з'являться чотири нових сервіси

У «Дії» завтра з'являться чотири нові послуги. Вони будуть призначені для батьків та осіб з інвалідністю. Про це заявив заступник міністра соціальної політики Костянтин Кошеленко в ефірі «Українського радіо».

У «Дії» наступного тижня з'являться чотири нові послуги.
Фото: dyvys.info

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За його словами, з понеділка, 4 вересня, у «Дії» стануть доступними послуги:

  • допомога при усиновленні дитини;
  • допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;
  • допомога особам з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю;
  • допомога на дитину одинокій матері або батьку.

«Зараз в Україні, на жаль, багато дітей залишається без батьків. І такий комплекс послуг з усиновлення він актуальний, і його актуальність зростає», — сказав він.

Кошеленко пояснив, що зараз люди можуть на порталі «Дія» зареєструватися та отримати консультацію з усиновлення. Потім потрібно зареєструватися, щоб стати кандидатом на усиновлення. Таким чином спрощується один з найбільш бюрократичних процесів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міністерство цифрової трансформації завершило бета-тест ще двох послуг для моряків на порталі «Дія» — відтепер вони доступні онлайн:

  • заява про присвоєння або підтвердження звання та кваліфікації;
  • подання скарги на відмову в отриманні кваліфікаційного документа.
Джерело: Мінфін
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