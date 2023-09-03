У «Дії» з'являться чотири нових сервіси

У «Дії» завтра з'являться чотири нові послуги. Вони будуть призначені для батьків та осіб з інвалідністю. Про це заявив заступник міністра соціальної політики Костянтин Кошеленко в ефірі «Українського радіо».

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За його словами, з понеділка, 4 вересня, у «Дії» стануть доступними послуги:

допомога при усиновленні дитини;

допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;

допомога особам з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю;

допомога на дитину одинокій матері або батьку.

«Зараз в Україні, на жаль, багато дітей залишається без батьків. І такий комплекс послуг з усиновлення він актуальний, і його актуальність зростає», — сказав він.

Кошеленко пояснив, що зараз люди можуть на порталі «Дія» зареєструватися та отримати консультацію з усиновлення. Потім потрібно зареєструватися, щоб стати кандидатом на усиновлення. Таким чином спрощується один з найбільш бюрократичних процесів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міністерство цифрової трансформації завершило бета-тест ще двох послуг для моряків на порталі «Дія» — відтепер вони доступні онлайн: