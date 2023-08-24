Міністерство цифрової трансформації завершило бета-тест ще двох послуг для моряків на порталі «Дія» — відтепер вони доступні онлайн. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
На порталі «Дія» запустили ще два сервіси для моряків
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Боротьба з корупцією
Нові сервіси є частиною масштабної програми подолання корупції під час оформлення документів моряків, через яку держбюджет щороку втрачав $150 млн, додають у міністерстві.
Відтепер на порталі «Дія» для моряків доступні:
- заява про присвоєння або підтвердження звання та кваліфікації;
- подання скарги на відмову в отриманні кваліфікаційного документа.
Як скористатися сервісами
- авторизуватись на порталі «Дія»;
- вибрати необхідну послугу;
- заповнити заяву про отримання документа та підписати його Дія.Підписом або кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
- надіслати заяву на розгляд.
Також раніше було запущено запис на комп'ютерне тестування CES 6.0 для моряків.
Джерело: Мінфін
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