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6 червня 2023, 14:36 Читать на русском

Новий генеральний директор Twitter Лінда Яккаріно розпочала роботу на посаді

Новий головний виконавчий директор Twitter Лінда Яккаріно розпочала роботу на посаді, приблизно через місяць після того, як власник компанії Ілон Маск оголосив про її призначення. Про це повідомляє Reuters.

Новий головний виконавчий директор Twitter Лінда Яккаріно розпочала роботу на посаді, приблизно через місяць після того, як власник компанії Ілон Маск оголосив про її призначення.
Фото: pixabay.com

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«Це сталося — перший робочий день!», — написала Яккаріно у Twitter в понеділлок.

Яккаріно, колишня керівниця рекламного відділу NBCUniversal. Вона почала очолювати Twitter у той час, коли соцмережа намагається зупинити різке падіння доходів від реклами.

Читайте також: Доходи Twitter від реклами в США впали майже на 60% — ЗМІ

Маск, який обіймає посаду генерального директора з моменту викупу Twitter за $44 млрд у жовтні 2022 року, раніше заявляв, що Яккаріно допоможе створити «додаток про все».

Колишній виконавчий директор NBCUniversal Джо Бенарроч також приєднався до Twitter у понеділок.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що американський мільярдер Ілон Маск йде з посади генерального директора Twitter.

Маск заявив, що продовжуватиме брати участь у роботі платформи в якості виконавчого голови та головного технічного директора.

Джерело: Мінфін
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