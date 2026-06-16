Національний банк за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків за встановленими критеріями підтвердив статус системної важливості для 16 установ, що були в цьому переліку у 2025 році. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
16 червня 2026, 16:20
Які банки НБУ визнав системно важливими у 2026 році (перелік)
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Перелік системно важливих банків
- А-Банк;
- Ідея Банк;
- Креді Агріколь Банк;
- Кредобанк;
- ОТП Банк;
- Ощадбанк;
- Банк Південний;
- ПриватБанк;
- ПУМБ;
- Райффайзен Банк;
- Сенс Банк;
- Таскомбанк;
- Укргазбанк;
- Укрексімбанк;
- Укрсиббанк;
- Універсал Банк.
Перелік затверджено рішенням Правління Національного банку України від 11 червня 2026 року № 178-рш «Про визначення системно важливих банків».
Зазначений перелік системно важливих банків використовуватиметься під час здійснення банківського нагляду.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 27 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі