Рейтингове агентство Moody's знизило кредитні рейтинги 10 банків США і поставило на перегляд із можливістю зниження рейтинги кількох великих фінансових організацій, включаючи Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street, Truist Financial, Cullen/Frost Bankers та Northern Trust, пише CNBC.