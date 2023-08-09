Moody's знизило кредитні рейтинги 10 банків США

«Американські банки продовжують стикатися з ризиками зміни процентних ставок, а також управління активами та пасивами, що позначається на ліквідності та капіталі, оскільки згортання нетрадиційної грошово-кредитної політики призводить до відтоку депозитів , а підвищення процентних ставок знижує вартість активів з фіксованою прибутковістю», — відзначили аналітики Moody's.

За їхніми даними, фінансові результати другого кварталу багатьох банків свідчать про зростання тиску на рентабельність, що знижує їхню здатність генерувати внутрішній капітал. Все це відбувається в умовах, коли в США на початку 2024 очікується м'яка рецесія. У зв'язку з цим аналітики вважають, що якість активів знижуватиметься.

Нагадаємо

У березні цього року у США вибухнула криза у фінансовому секторі після банкрутства 16-го за величиною активів банку США Silicon Valley Bank.

Крах SVB став найбільшим з 2008 року банкрутством у банківському секторі країни. Також крах зазнали Signature Bank та Silvergate Bank.