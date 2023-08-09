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9 серпня 2023, 11:32 Читать на русском

Moody's знизило кредитні рейтинги 10 банків США

Рейтингове агентство Moody's знизило кредитні рейтинги 10 банків США і поставило на перегляд із можливістю зниження рейтинги кількох великих фінансових організацій, включаючи Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street, Truist Financial, Cullen/Frost Bankers та Northern Trust, пише CNBC.

Рейтингове агентство Moody's знизило кредитні рейтинги 10 банків США і поставило на перегляд із можливістю зниження рейтинги кількох великих фінансових організацій, включаючи Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street, Truist Financial, Cullen/Frost Bankers та Northern Trust, пише CNBC.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниКому знизили рейтингM&T Bank;Pinnacle Financial;BOK Financial;Webster Financial;Fulton Financial;Old National;Prosperity Bancshares;Amarillo National;Associated Banc-Corp;Commerce Bancshares.
Фото: edition.cnn.com

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Кому знизили рейтинг

  • M&T Bank;
  • Pinnacle Financial;
  • BOK Financial;
  • Webster Financial;
  • Fulton Financial;
  • Old National;
  • Prosperity Bancshares;
  • Amarillo National;
  • Associated Banc-Corp;
  • Commerce Bancshares.

Зниження рейтингу до негативного

  • Capital One;
  • Citizens Financial;
  • Fifth Third Bancorp;
  • Simmons First National;
  • FNB Corp;
  • Huntington Bancshares;
  • PNC;
  • Regions Financial;
  • Cadence Bank;
  • Ally Financial;
  • Bank OZK.

Що кажуть у Moody's

«Американські банки продовжують стикатися з ризиками зміни процентних ставок, а також управління активами та пасивами, що позначається на ліквідності та капіталі, оскільки згортання нетрадиційної грошово-кредитної політики призводить до відтоку депозитів, а підвищення процентних ставок знижує вартість активів з фіксованою прибутковістю», — відзначили аналітики Moody's.

За їхніми даними, фінансові результати другого кварталу багатьох банків свідчать про зростання тиску на рентабельність, що знижує їхню здатність генерувати внутрішній капітал. Все це відбувається в умовах, коли в США на початку 2024 очікується м'яка рецесія. У зв'язку з цим аналітики вважають, що якість активів знижуватиметься.

Нагадаємо

У березні цього року у США вибухнула криза у фінансовому секторі після банкрутства 16-го за величиною активів банку США Silicon Valley Bank.

Крах SVB став найбільшим з 2008 року банкрутством у банківському секторі країни. Також крах зазнали Signature Bank та Silvergate Bank.

Джерело: Мінфін
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