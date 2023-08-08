Для власників знищеного під час війни житла запустили компенсаційний онлайн-калькулятор

Команда «Поверни своє» за підтримки UST — Ukraine Support Team запустила компенсаційний онлайн-калькулятор для власників знищеного під час війни житла. Про це повідомила пресслужба проєкту, пише Інтерфакс-Україна.

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Калькулятором можна скористатися на сайті проєкту.

Для онлайн-розрахунку необхідно вибрати тип зруйнованої нерухомості (квартира або приватний будинок), зазначити основні параметри:

для квартири — регіон, конкретний район, площу, період будівництва, кількість кімнат;

для будинку — місце розташування та площу.

Під час розроблення цього онлайн-калькулятора було використано коефіцієнти та показники, визначені в Порядку компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна, а також у наказі Мінвідновлення № 408 від 17 травня 2023 року.

Передбачено можливість завантажити калькуляцію в окремому файлі з детальнішою інформацією, де зазначені всі складові формул обчислення розміру відшкодування.

Такі формули використовуватимуть у своїй роботі компенсаційні комісії.

Алгоритм обчислень

Алгоритм обчислень враховує нормативну умову про те, що розмір компенсації встановлюється на рівні, не нижчому від вартості будівництва житла відповідної площі, розрахованої за показником опосередкованої вартості в регіонах України.

Якщо сума компенсації, отримана на основі введених користувачем параметрів, буде меншою за опосередкований показник, калькулятор автоматично визначить коректний розмір відшкодування, тобто мінімальну суму компенсації, на яку може розраховувати потерпілий.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 1 серпня в «Дії» стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло.

Наразі претендувати на компенсацію за знищене житло зможуть одноосібні власники житла, яке зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року та не підлягає відновленню. Зруйноване житло має бути розміщене на територіях контрольованих Україною.