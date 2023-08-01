В «Дії» стартував прийом заявок на компенсацію за знищене житло: як подати

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

1 серпня 2023, 17:15 Читать на русском

В «Дії» стартував прийом заявок на компенсацію за знищене житло: як подати

З 1 серпня, власники житла, яке було зруйноване внаслідок збройної агресії рф, зможуть подати заяву на отримання компенсації. Про це повідомив міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

З 1 серпня, власники житла, яке було зруйноване внаслідок збройної агресії рф, зможуть подати заяву на отримання компенсації.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Подати заявку можна через застосунок «Дія».

Наразі претендувати на компенсацію за знищене житло зможуть одноосібні власники житла, яке зруйноване через бойові дії після 24 лютого та не підлягає відновленню. Зруйноване житло має бути розміщене на територіях контрольованих Україною.

Проте вже напрацьовується й окремий механізм, який дозволить українцям, чиє житло знаходиться на тимчасово окупованій території, також отримувати компенсацію.

«Нікого не залишимо в біді, але потрібен час, щоб підготувати ефективний процес», — зазначив віцепрем'єр.

Як подати заявку на компенсацію

Перш за все, потрібно подати в «Дії» інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно, якщо таке ще не було подане. Після цього потрібно безпосередньо подати через «Дію» заяву на отримання компенсації.

За аналогією з компенсацією за пошкоджене майно, заяви розглядатимуть комісії, створені при органах місцевого самоврядування. Вони й прийматимуть рішення щодо призначення чи не призначення компенсації.

«Алгоритм максимально цифровізований та вже успішно відпрацьований в рамках програми „єВідновлення“. Тому розраховуємо, що процес розгляду заяв, обстеження житла та прийняття рішення щодо надання компенсації буде значно швидшим та ефективнішим. Ми, зі сторони Міністерства, надамо всю необхідну консультаційну та технічну підтримку громадам», — зазначив Олександр Кубраков.

В якій формі надаватиметься компенсація

Компенсація надаватиметься у формі електронного житлового сертифіката. Його можна використати для купівлі житла на первинному чи вторинному ринках. Не обмежували у виборі місця нової оселі — громадяни зможуть обрати житло в будь-якій громаді України.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами