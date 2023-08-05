Перший моряк підтвердив кваліфікацію через портал «Дія»

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили про перший успішний кейс бета-тестувальника кабінету моряка: вахтовий механік подав заявку через портал «Дія», пройшов перевірку, отримав повідомлення про готовність.

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Електронний екземпляр документів зараз він бачить на порталі в особистому кабінеті, фізично отримає його через довірену особу після повернення з рейсу.

«Раніше, щоб отримати кваліфікацію, морякам доводилося відвідувати держоргани, збирати папірці та платити хабарі від $3 до $8 тисяч. Реєстр документів моряків перебував у приватних руках, а корупціонери заробляли на цьому майже $150 млн на рік. Тепер це в минулому. Ми ліквідували корупційну схему», — заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, отримання кваліфікаційних документів через «Дію» повністю змінює взаємодію моряків та Адміністрації судноплавства. Робить її максимально прозорою й відповідною до міжнародних стандартів.

На порталі буде доступний повний перелік послуг — від отримання кваліфікаційного документа, запису на іспит CES 6.0. до можливості подати апеляцію в разі відмови у видачі.

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«Зараз ми проходимо фінальні кроки перед запуском послуги. Допрацьовуємо технологію та вже незабаром запустимо її для всіх українців. Стежте за нашими новинами, щоб першим скористатися Кабінетом моряка в «Дії», — зазначили у Міністерстві цифрової трансформації.