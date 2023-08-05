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5 серпня 2023, 17:00 Читать на русском

Перший моряк підтвердив кваліфікацію через портал «Дія»

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили про перший успішний кейс бета-тестувальника кабінету моряка: вахтовий механік подав заявку через портал «Дія», пройшов перевірку, отримав повідомлення про готовність.

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили про перший успішний кейс бета-тестувальника кабінету моряка: вахтовий механік подав заявку через портал «Дія», пройшов перевірку, отримав повідомлення про готовність.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЕлектронний екземпляр документів зараз він бачить на порталі в особистому кабінеті, фізично отримає його через довірену особу після повернення з рейсу.
Фото: ck-oda.gov.ua

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Електронний екземпляр документів зараз він бачить на порталі в особистому кабінеті, фізично отримає його через довірену особу після повернення з рейсу.

«Раніше, щоб отримати кваліфікацію, морякам доводилося відвідувати держоргани, збирати папірці та платити хабарі від $3 до $8 тисяч. Реєстр документів моряків перебував у приватних руках, а корупціонери заробляли на цьому майже $150 млн на рік. Тепер це в минулому. Ми ліквідували корупційну схему», — заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, отримання кваліфікаційних документів через «Дію» повністю змінює взаємодію моряків та Адміністрації судноплавства. Робить її максимально прозорою й відповідною до міжнародних стандартів.

На порталі буде доступний повний перелік послуг — від отримання кваліфікаційного документа, запису на іспит CES 6.0. до можливості подати апеляцію в разі відмови у видачі.

Читайте також: На порталі «Дія» оновили дві будівельні послуги

«Зараз ми проходимо фінальні кроки перед запуском послуги. Допрацьовуємо технологію та вже незабаром запустимо її для всіх українців. Стежте за нашими новинами, щоб першим скористатися Кабінетом моряка в «Дії», — зазначили у Міністерстві цифрової трансформації.

Джерело: Мінфін
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