На порталі «Дія» оновили дві будівельні послуги

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури повідомило про оновлення на порталі «Дія» ще двох будівельних послуг. Про це пише пресслужба відомства.

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Оновлені послуги

На порталі «Дія» тепер доступні дві оновлені послуги для будівельної галузі:

повідомлення про початок будівельних робіт СС1 або внесення змін у зареєстроване повідомлення;

заява на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, внесення змін або скасування містобудівних умов та обмежень.

Оновлення першої послуги полягає в наданні можливості внести зміни в раніше зареєстроване повідомлення про початок будівельних робіт за класом СС1. Раніше для цього потрібно було відвідати ЦНАП. За час існування цієї послуги через портал «Дія» надійшло майже 12,3 тисячі заяв.

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Модернізація другої послуги дозволяє користувачам подати заяву на внесення змін або скасування містобудівних умов та обмежень. Раніше була можливість тільки подання заяви на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. Із початку її існування через «Дію» надійшло більше 4 тисяч заяв.

Також у межах модернізації обох послуг також розширено перелік автоматизованих перевірок з метою зменшення кількості інформації, що вноситься замовником вручну.