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30 липня 2023, 16:30 Читать на русском

Threads втратила половину користувачів — Цукерберг

Керівник Meta Марк Цукерберг визнав, що нова соцмережа Threads втратила більш ніж половину користувачів, повідомляє BBC.

Керівник Meta Марк Цукерберг визнав, що нова соцмережа Threads втратила більш ніж половину користувачів, повідомляє BBC.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиПадіння показниківПісля запуску на початку липня конкурент Twitter підскочив до понад 100 млн користувачів протягом пʼяти днів.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Падіння показників

Після запуску на початку липня конкурент Twitter підскочив до понад 100 млн користувачів протягом пʼяти днів. Але до кінця липня показники впали.

«Якщо у вас зареєструються понад 100 млн осіб, в ідеалі було б чудово, якби всі вони або навіть половина з них залишилися. Ми ще не досягли цього», — сказав Цукерберг.

Читайте:Threads перетнув позначку у 100 мільйонів користувачів, перевершивши за темпами росту ChatGPT

Керівник Meta прокоментував це під час телефонної розмови зі співробітниками, доступ до якого мала Reuters. Цукерберг назвав ситуацію «нормальною» та сказав, що очікує, що соцмережа зможе зберегти користувачів, коли отримає нові функції.

Керівник компанії з продуктів Кріс Кокс розповів співробітникам, що тепер Meta зосереджена на додаванні більшої кількості «гачків для утримання», щоб повертати людей на платформу.

Джерело: Мінфін
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