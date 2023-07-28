Як переказувати за кордон гроші рідним, сплачувати за товари або інвестувати

З початком повномасштабної війни запроваджено цілу низку обмежень на перекази за кордон валюти, відправлення SWIFT та навіть переказ гривні на карткові рахунки. Попри жорсткі правила, знайти вихід із цієї ситуації можна, тому варто розібратися, які залишаються можливості для переказів, та чи складно їх робити.

Скільки грошей можна переказати за кордон

Майже відразу після початку повномасштабної війни Нацбанк запровадив обмеження щодо грошових переказів. Зроблено це було для того, щоб зберегти валюту в країні та втримати курсову стабільність. З того часу регулювання цієї сфери декілька разів переглядалося та ставало суворішим.

Наразі українці можуть здійснювати SWIFT-перекази валюти за кордон лише у виключних випадках, до яких належать наступні цілі:

придбання деяких товарів для ЗСУ;

оплата навчання;

оплата лікування та транспортування хворих;

покриття витрат на повернення тіла померлого за кордоном;

сплата аліментів;

виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками.

Всі інші SWIFT-перекази за кордон тимчасово не здійснюються, і про плани скасувати обмеження влада не повідомляє.

Існує ще один спосіб переказів за кордон, який забезпечують українські банки, — P2P. Завдяки їм можна переказати кошти з валютної картки Visa чи MasterCard від українського банку на картку іноземного банку.

Проте, й тут є свої нюанси. По-перше, ліміт таких переказів становить лише еквівалент 100 тис. грн на місяць. По-друге, не всі картки закордонних банків підтримують такі зарахування, а тому переказ може бути відхилений.

Для переказів коштів своїм рідним, які перебувають в інших країнах, українці часто використовують гривню, якщо і у відправника, і в отримувача є картка в національній валюті. В цьому випадку діють такі ж самі правила, як і під час переказу всередині України, але обмеження також є, і можуть відрізнятись, залежно від банку та платіжної системи (Visa чи MasterCard). Орієнтуватись можна на суму в еквіваленті $10−25 тис. на місяць, але в кожній фінустанові варто уточнювати її окремо.

Та навіть після переказу гривні, для її витрат теж існують обмеження. Ліміт на зняття коштів із гривневої картки за кордоном становить 12,5 тис. грн на тиждень. Розраховуватися нею можна на суму до 100 тис. грн на місяць.

Скільки можна вивезти за кордон готівки

При перетині кордону кожен громадянин має право вивезти готівку в еквіваленті 10 тис. євро без декларування цих коштів. Дозволяється і вивезення більших сум, але в цьому випадку потрібен буде документ для підтвердження:

зняття готівки з власних рахунків у банках та квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою;

зняття готівки з власних рахунків із метою вивезення, що діє протягом 90 календарних днів із дня зняття.

Здається, що найпростіший спосіб для громадянина, який бажає вивезти за кордон готівку на суму понад 10 тис. євро, — покласти її на банківський рахунок і зняти. Але і тут не все так просто. Річ у тім, що в банках діє ліміт видачі готівки в еквіваленті 100 тис. грн на добу. Тому, якщо, наприклад, особа хоче зняти з банківського рахунку $100 тис. (за офіційним курсом це 3,657 млн грн), їй доведеться більше місяця щоденно ходити до банку, щоб частинами знімати гроші.

Також варто бути готовим до необхідності довести законність отримання цих грошей через суворі правила фінансового моніторингу. Як пояснюють у банках, список документів на підтвердження цього може бути індивідуальним. Наприклад, податкова декларація, виписки за депозитами, договір про надання послуг тощо. Одним словом, довести правомірність доходів може бути непросто.

Перекази за кордон у криптовалюті

За різними оцінками, Україна традиційно входить до першої десятки країн світу за розповсюдженням криптовалюти. Це не дивно, адже багато українців вже давно використовували крипту для вільних переказів за кордон.

Вважається, що у криптосвіті не існує жодних лімітів на перекази, однак, це, щоправда, лише в тому випадку, якщо людина вже має криптовалюту. Натомість, купити її і переказати за кордон також непросто.

Минулого року Нацбанк встановив обмеження в еквіваленті 100 тис. грн на місяць для придбання криптовалюти. Однак, зараз навіть в межах цього ліміту купити крипту вкрай складно. Річ у тім, що учасники схем виведення коштів із бетінгових компаній використовували подібні шлюзи, що й криптобіржі, для поповнення рахунків клієнтів чи отримання ними коштів. Як наслідок, всі ці канали були заблоковані одночасно і залишаються такими й досі, а українські інвестори в крипту залишилися без можливості поповнювати свої рахунки чи забрати власні гроші.

Як переказати за кордон SWIFT із України

Отже, через суворі обмеження в українців виникає низка проблем із переказами та платежами за кордон. Зокрема, це труднощі з:

валютними переказами для рідних понад суму обмежень;

відправкою, а часто і з отриманням SWIFT- та SEPA-платежів, зокрема, для оплати товарів чи послуг із США, Європи чи інших частин світу;

оплатою товарів у китайських юанях, їх переказом на рахунки китайських компаній та фізичних осіб;

вивезенням готівкових заощаджень для інвестицій або зберігання в інших країнах;

придбанням криптовалют.

Вирішити ці труднощі можна завдяки сервісам компанії 1654.exchange.

Вона забезпечує проведення SWIFT- та SEPA-платежів у всьому світі. Процес виглядає наступним чином — клієнт звертається до компанії та передає їй готівку, а вона робить оплату за інвойсом або договором. Таким чином клієнт може оплатити, наприклад, придбання автомобіля за кордоном, нерухомості або будь-яких товарів.

Можливі перекази SWIFT та SEPA і в зворотному напрямі: клієнт оплачує товар на компанію та отримує готівку чи криптовалюту.

Подібним чином можна переказати кошти для своїх рідних за кордоном, або надіслати готівку та отримати її самостійно в іншій країні. В Україні офіси 1654.exchange розташовані у всіх обласних центрах, а отримати кошти можна практично в будь-якій країні світу. Виключення становлять лише росія, білорусь, Північна Корея та деякі інші країни-вигнанці.

При необхідності за кордоном можна отримати ту ж саму валюту, в якій здійснювався переказ. А можна переказати, наприклад, гривню чи долар, а отримати євро. Обмежень щодо суми переказів немає.

Комісії за такий переказ залежать від конкретного міста, куди він здійснюється, а також дня, в який це відбувається. Тому їх варто уточнювати в кожному конкретному випадку. Водночас, для деяких міст комісії може взагалі не бути. Наприклад, у момент написання статті не було комісії при переказі з України до Барселони. Тобто якщо клієнт приніс до київського офісу 1654.exchange 1 тис. євро, то в іспанському місті зможе забрати ту ж 1 тис. євро.

Термін проведення переказів готівки за кордон становить лише одну добу.

Як переказати за кордон юань

Сервіс 1654.exchange забезпечує перекази не лише в доларх та євро, але й в китайских юанях.

Принцип роботи тут такий самий, як і у вищезгаданих валют. Клієнт звертається до компанії та передає їй готівку. Звісно, це не обов'язково мають бути юані, це може бути більш звичні гривня, долари чи євро.

Зі свого боку, 1654.exchange зробить переказ до Китаю, самостійно гарантуючи кращий курс обміну валюти.

Отримати детальну інформацію про умови і комісії за такі перекази, курси обміну валют та іншу інформацію можна в телеграм-каналі 1654.exchange.

Як купити криптовалюту в Україні

Окрім можливості переказів і платежів за кордон, 1654.exchange пропонує також можливість купити криптовалюту. Серед доступних, зокрема, біткоїн, ефіріум, ключові стейблкоїни та найпопулярніші альткоїни, на кшталт Dogecoin, Litecoin, Ripple тощо.

Придбати криптовалюту можна за готівку у будь-якому з офісів компанії. Процедура є максимально простою — клієнт вказує адресу гаманця, на який хоче отримати крипту, і сервіс робить переказ на нього. Це може бути як гаманець на будь-якій криптобіржі, так і холодний гаманець.

Окрім готівки, купити криптовалюту можна і безпосередньо на сайті компанії 1654.exchange. Тут доступні платежі в електронному вигляді, а тому йти до офісу не доведеться.

Крім цього, на сайті можна продати криптовалюту та отримати кошти на картки українських банків. Цей варіант може бути цікавий, зокрема, тим клієнтам криптобірж, які зараз стикнулися з проблемами виведення коштів.

Таким чином, незважаючи на труднощі, в українців залишаються можливості як переказів коштів, так і їхніх інвестицій.