Spotify підвищив ціни на преміум-підписки, але в Україні вони не зміняться

Стримінговий сервіс Spotify оголосив про підвищення цін на преміальну підписку, яка дозволяє користувачам слухати музику без реклами, у понад 50 країнах світу. Про це йдеться у блозі компанії.

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«Щоб ми могли продовжувати інновації, ми змінюємо наші преміумціни на багатьох ринках у всьому світі. Ці оновлення допоможуть нам і надалі надавати цінність нашій платформі шанувальникам і артистам», — зазначили у компанії.

Водночас здорожчання тарифів не торкнеться користувачів в Україні.

Тарифні плани

Зокрема, у США тарифний план Premium Single подорожчає з $10 до $11 на місяць. Це перше підвищення з моменту запуску Spotify понад десять років тому.

Пакети Premium Family і Student також подорожчали на долар і тепер коштують $17 і $6 на місяць відповідно. Найбільше подорожчав тарифний план Premium Duo — на $2 на місяць — з $13 до $15.

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Сервіс ухвалив відповідне рішення на тлі аналогічних дій конкурентів: Apple Music, Amazon Music та YouTube Music підвищили вартість своїх індивідуальних планів без реклами до $11 за минулий рік.

За даними компанії, Spotify має понад 200 млн преміум-підписників із моменту запуску сервісу у 2008 році.