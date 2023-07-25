Spotify підвищив ціни на преміум-підписки, але в Україні вони не зміняться

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

25 липня 2023, 12:49 Читать на русском

Spotify підвищив ціни на преміум-підписки, але в Україні вони не зміняться

Стримінговий сервіс Spotify оголосив про підвищення цін на преміальну підписку, яка дозволяє користувачам слухати музику без реклами, у понад 50 країнах світу. Про це йдеться у блозі компанії.

Стримінговий сервіс Spotify оголосив про підвищення цін на преміальну підписку, яка дозволяє користувачам слухати музику без реклами, у понад 50 країнах світу.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Щоб ми могли продовжувати інновації, ми змінюємо наші преміумціни на багатьох ринках у всьому світі. Ці оновлення допоможуть нам і надалі надавати цінність нашій платформі шанувальникам і артистам», — зазначили у компанії.

Водночас здорожчання тарифів не торкнеться користувачів в Україні.

Тарифні плани

Зокрема, у США тарифний план Premium Single подорожчає з $10 до $11 на місяць. Це перше підвищення з моменту запуску Spotify понад десять років тому.

Пакети Premium Family і Student також подорожчали на долар і тепер коштують $17 і $6 на місяць відповідно. Найбільше подорожчав тарифний план Premium Duo — на $2 на місяць — з $13 до $15.

Читайте також: Порушення правил конфіденційності: Швеція оштрафувала Spotify на $5,4 мільйона

Сервіс ухвалив відповідне рішення на тлі аналогічних дій конкурентів: Apple Music, Amazon Music та YouTube Music підвищили вартість своїх індивідуальних планів без реклами до $11 за минулий рік.

За даними компанії, Spotify має понад 200 млн преміум-підписників із моменту запуску сервісу у 2008 році.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає engine и 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами