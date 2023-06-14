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14 червня 2023, 19:01 Читать на русском

Порушення правил конфіденційності: Швеція оштрафувала Spotify на $5,4 мільйона

Шведський регулятор наклав штраф у розмірі $5,4 млн на Spotify за порушення Загального регламенту щодо захисту даних (GDPR) Європейського Союзу, пише Forbes із посиланням на TechCrunch.

Шведський регулятор наклав штраф у розмірі $5,4 млн на Spotify за порушення Загального регламенту щодо захисту даних (GDPR) Європейського Союзу, пише Forbes із посиланням на TechCrunch.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПорушення правилІніціатор рішення — Європейський центр цифрових прав Noyb — стверджує, що згідно з нормами європейського Закону про захист даних (GDPR) споживачі мають право знати, які дані про фізичну особу має компанія та як вони використовуються.
Фото: techcrunch.com

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Порушення правил

Ініціатор рішення — Європейський центр цифрових прав Noyb — стверджує, що згідно з нормами європейського Закону про захист даних (GDPR) споживачі мають право знати, які дані про фізичну особу має компанія та як вони використовуються.

Претензія Noyb базується на тому, що Spotify чітко не повідомляє, як використовує персональні дані користувачів.

Рішення щодо порушення ст. 15 Загального регламенту захисту даних (GDPR) ухвалили через понад чотири роки після того, як Noyb подав скаргу на Spotify.

Spotify планує оскаржити рішення.

Нагадаємо

Spotify — стримінговий музичний сервіс, запущений у жовтні 2008 року однойменним шведським стартапом. Поточна ринкова вартість Spotify становить $29,3 млрд, за даними Yahoo.finance.

Платформа надає послуги легального онлайнового стримінгу аудіозаписів світових лейблів, зокрема BBC, Sony, EMI, Warner Music Group та Universal.

Джерело: Мінфін
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