43% українців ставали жертвою кібершахраїв — опитування

Команда Rakuten Viber в Україні провела опитування, щоб дізнатись, який відсоток українців стикався з кібершахраями. Виявилось, що 43% українців ставали жертвою зловмисників.

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Результати опитування показали, що 81% українців стикалися з кібершахраями в мережі: 43% ставали жертвами злочинців, ще 38% отримували підозрілі повідомлення або дзвінки, та не реагували на них. Лише 19% ніколи не зустрічалися з подібним в інтернеті.

На питання «Чи ставали ви жертвою кібершахраїв в інтернеті?» відповіді розподілилися наступним чином:

Так, мені траплялися сумнівні повідомлення та дзвінки — 43%;

Були випадки підозрілих сповіщень, але я не реагую — 38%;

Ніколи не було подібного — 19%.

Українців також запитали, чи зросла на їхню думку кількість кібершахраїв за останній рік.

85% респондентів впевнені, що інтернет-злочинців стало значно більше, лише 2% думають протилежне — що зловмисників у мережі менше, ніж було раніше. Ще 6% опитаних відповіли, що кількість кібершахраїв залишилась на тому ж рівні, а 7% відзначили, що не цікавляться цим питанням.

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Відповіді на питання «Як вважаєте, кількість інтернет-шахраїв збільшилась за рік?» розподілилися так:

Так, суттєво зросла — 85%;

Залишилася на тому ж рівні — 6%;

Думаю, що кількість шахраїв знизилася — 2%;

Мені байдуже на це — 7%.

Українців закликали довіряти лише перевіреним джерелам та контактам і завжди перевіряти інформацію про збір чи волонтерську ініціативу в інтернеті.

Опитування

В опитуванні в офіційному каналі Viber Україна взяли участь більш як 50 тисяч користувачів з України.