43% українців ставали жертвою кібершахраїв — опитування

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

18 липня 2023, 15:57 Читать на русском

43% українців ставали жертвою кібершахраїв — опитування

Команда Rakuten Viber в Україні провела опитування, щоб дізнатись, який відсоток українців стикався з кібершахраями. Виявилось, що 43% українців ставали жертвою зловмисників.

Команда Rakuten Viber в Україні провела опитування, щоб дізнатись, який відсоток українців стикався з кібершахраями.
Фото: freepik.com

Читайте «Мінфін»вInstagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Результати опитування показали, що 81% українців стикалися з кібершахраями в мережі: 43% ставали жертвами злочинців, ще 38% отримували підозрілі повідомлення або дзвінки, та не реагували на них. Лише 19% ніколи не зустрічалися з подібним в інтернеті.

На питання «Чи ставали ви жертвою кібершахраїв в інтернеті?» відповіді розподілилися наступним чином:

  • Так, мені траплялися сумнівні повідомлення та дзвінки — 43%;
  • Були випадки підозрілих сповіщень, але я не реагую — 38%;
  • Ніколи не було подібного — 19%.

Українців також запитали, чи зросла на їхню думку кількість кібершахраїв за останній рік.

85% респондентів впевнені, що інтернет-злочинців стало значно більше, лише 2% думають протилежне — що зловмисників у мережі менше, ніж було раніше. Ще 6% опитаних відповіли, що кількість кібершахраїв залишилась на тому ж рівні, а 7% відзначили, що не цікавляться цим питанням.

Читайте також: Фінансова піраміда: шахраї з РФ обдурили українців на $40 мільйонів

Відповіді на питання «Як вважаєте, кількість інтернет-шахраїв збільшилась за рік?» розподілилися так:

  • Так, суттєво зросла — 85%;
  • Залишилася на тому ж рівні — 6%;
  • Думаю, що кількість шахраїв знизилася — 2%;
  • Мені байдуже на це — 7%.

Українців закликали довіряти лише перевіреним джерелам та контактам і завжди перевіряти інформацію про збір чи волонтерську ініціативу в інтернеті.

Опитування

В опитуванні в офіційному каналі Viber Україна взяли участь більш як 50 тисяч користувачів з України.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами