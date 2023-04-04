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4 квітня 2023, 13:40 Читать на русском

Фінансова піраміда: шахраї з РФ обдурили українців на $40 мільйонів

Служба безпеки викрила масштабну шахрайську схему, замасковану під псевдоінвестиційний проєкт Life is good. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки викрила масштабну шахрайську схему, замасковану під псевдоінвестиційний проєкт Life is good.

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Як працювали шахраї

Організатори піраміди пропонували своїм клієнтам стати інвесторами та переказати гроші на рахунки компанії, яка нібито допомагає «примножити» капіталовкладення. За матеріалами слідства, зловмисники отримали близько $40 млн, обдуривши водночас понад 1000 людей.

Ділки обіцяли вкладникам стабільні прибутки у вигляді «дивідендів» від інвестицій в акції перспективних іноземних компаній. Крім того, шахраї «гарантували» своїм клієнтам «бонуси» у разі залучення до проєкту нових учасників.

Отримані від інвесторів гроші ділки переказували на власні криптогаманці та банківські рахунки.

До організації піраміди причетні понад 10 осіб, більшість — громадяни країни-агресора.

Спочатку проєкт діяв лише на території Росії, але після 2017 року його поступово намагалися реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу у Києві.

Після початку повномасштабного вторгнення організатори піраміди намагалися приховати свою причетність до неї. Для цього налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти в Україні.

Під час обшуків у київському офісі та за адресами проживання фігурантів виявлено комп'ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чорнові записи з доказами протиправної діяльності.

Наразі одному з топменеджерів піраміди повідомлено про підозру у шахрайстві.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
nitrolog
nitrolog
4 квітня 2023, 13:55
#
Взагалі не шкода людей, які досі не розуміють що легких грошей не буває, ну тільки якщо ви не чиновник…
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 квітня 2023, 13:59
#
Для чиновников тоже иногда последствия наступают и не только в части финансов.
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+15
neverice
neverice
4 квітня 2023, 14:18
#
$40 млн на 1000 людей? Це ж що, по $40 тис на людину? Або добряче розвели, або ж постраждалих більше, або ж це не піраміда, а хитра схема з виводу грошей.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 квітня 2023, 14:37
#
$40тыс для местных валютчиков не такие уже и огромные деньги. А ведь есть и более богатые люди, чем валютчики…
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