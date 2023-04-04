Фінансова піраміда: шахраї з РФ обдурили українців на $40 мільйонів

Служба безпеки викрила масштабну шахрайську схему, замасковану під псевдоінвестиційний проєкт Life is good. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Як працювали шахраї

Організатори піраміди пропонували своїм клієнтам стати інвесторами та переказати гроші на рахунки компанії, яка нібито допомагає «примножити» капіталовкладення. За матеріалами слідства, зловмисники отримали близько $40 млн, обдуривши водночас понад 1000 людей.

Ділки обіцяли вкладникам стабільні прибутки у вигляді «дивідендів» від інвестицій в акції перспективних іноземних компаній. Крім того, шахраї «гарантували» своїм клієнтам «бонуси» у разі залучення до проєкту нових учасників.

Отримані від інвесторів гроші ділки переказували на власні криптогаманці та банківські рахунки.

До організації піраміди причетні понад 10 осіб, більшість — громадяни країни-агресора.

Спочатку проєкт діяв лише на території Росії, але після 2017 року його поступово намагалися реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу у Києві.

Після початку повномасштабного вторгнення організатори піраміди намагалися приховати свою причетність до неї. Для цього налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти в Україні.

Під час обшуків у київському офісі та за адресами проживання фігурантів виявлено комп'ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чорнові записи з доказами протиправної діяльності.

Наразі одному з топменеджерів піраміди повідомлено про підозру у шахрайстві.