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11 липня 2023, 11:04 Читать на русском

Telegram надав рекламодавцям доступ до даних про місцеперебування українців і росіян

В месенджері Telegram з’явились зміни в політиці конфіденційності, які відкривають рекламодавцям ширший доступ до даних користувачів з України та росії. Зокрема, до їхнього приблизного місцеперебування. Про це повідомляє dev.ua.

В месенджері Telegram з’явились зміни в політиці конфіденційності, які відкривають рекламодавцям ширший доступ до даних користувачів з України та росії.
Фото: pixabay.com

Як вказано на сторінці політики конфіденційності, це було зроблено з метою «дотримання територіальних обмежень під час показу рекламних оголошень у країнах із великою кількістю російськомовних каналів». Таке саме формулювання зустрічається і в російській версії правил.

Оновлення додало в особистий кабінет рекламодавців функцію «Target Сountries / Locations». Вона дає змогу налаштувати таргетинг на конкретну країну та регіон і уникнути показу неактуальних оголошень у сусідніх країнах, на території яких використовується та сама мова. Раніше можна було вибрати тільки мову цільових каналів.

Тепер рекламодавці мають можливість показувати свої оголошення залежно від країни та міста, які приблизно встановлені за допомогою IP-адреси користувача. При цьому інші геолокаційні дані для визначення місцеперебування не застосовуються.

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Дуров не дотримав слово

У 2021 році засновник Telegram Павел Дуров запевняв, що дані користувачів не будуть використовуватися для таргетингу реклами.

«Рекламний вміст буде залежати лише від тематики каналу, а не від особистих даних користувачів», — заявляв він, анонсуючи появу реклами в Telegram.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Qwerty1999
Qwerty1999
11 липня 2023, 12:17
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В 2021 Дуров уверял и божился на счёт отсутствия таргетирования рекламы.
В 2023 Дуров делает противоположное.
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0
Riojas
Riojas
11 липня 2023, 12:34
#
Тут как минимум дана адекватная причина. Реклама российских каналов нам как минимум бесполезна, а вообще вредна.
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