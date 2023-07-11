Telegram надав рекламодавцям доступ до даних про місцеперебування українців і росіян

В месенджері Telegram з’явились зміни в політиці конфіденційності, які відкривають рекламодавцям ширший доступ до даних користувачів з України та росії. Зокрема, до їхнього приблизного місцеперебування. Про це повідомляє dev.ua.

Як вказано на сторінці політики конфіденційності, це було зроблено з метою «дотримання територіальних обмежень під час показу рекламних оголошень у країнах із великою кількістю російськомовних каналів». Таке саме формулювання зустрічається і в російській версії правил.

Оновлення додало в особистий кабінет рекламодавців функцію «Target Сountries / Locations». Вона дає змогу налаштувати таргетинг на конкретну країну та регіон і уникнути показу неактуальних оголошень у сусідніх країнах, на території яких використовується та сама мова. Раніше можна було вибрати тільки мову цільових каналів.

Тепер рекламодавці мають можливість показувати свої оголошення залежно від країни та міста, які приблизно встановлені за допомогою IP-адреси користувача. При цьому інші геолокаційні дані для визначення місцеперебування не застосовуються.

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Дуров не дотримав слово

У 2021 році засновник Telegram Павел Дуров запевняв, що дані користувачів не будуть використовуватися для таргетингу реклами.

«Рекламний вміст буде залежати лише від тематики каналу, а не від особистих даних користувачів», — заявляв він, анонсуючи появу реклами в Telegram.