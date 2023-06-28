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28 червня 2023, 12:31 Читать на русском

«Маріуполь» погасили: топ-5 випусків ОВДП, які купують інвестори зараз

За останні три тижні українці в півтора рази більше за об'ємом купували державні облігації. Ці дані та наступну статистику Євгенія Грищенко, заступниця директора ICU, навела на прикладі портфелю своєї групи, як одного з найбільших торгівців в Україні.

За останні три тижні українці в півтора рази більше за об'ємом купували державні облігації.

Зростання об'ємів покупок ОВДП викликано двома причинами. Через заведення на ринок нових грошей новими інвесторами, а також завдяки реінвестиціям грошей, які вже досвідчені інвестори отримали від погашення військових облігацій 21 червня. Йдеться про випуск, який в Дії мав назву «Маріуполь».

Найбільшим попитом за об'ємами купівлі користувалися:

  • ОВДП з погашенням у листопаді 2023 року під 16,5%,
  • військові ОВДП з погашенням у вересні 2023 року («Донецьк») під 15%,
  • відносно нові військові ОВДП з погашенням у січні 2025 року під 20,35%,
  • найдовші ринкові гривневі ОВДП з погашенням у травні 2027 року під 21%,
  • військові ОВДП з погашенням у червні 2024 року під 19,2% («Ялта»).

Об'єм продажів саме військових ОВДП скоротився майже на 5% до 45%, а кількість угод, навпаки, зросла на 5%. Така динаміка продиктована тим, що стало більше угод на невеличкі суми, які переважно оформлюються через Дію. ОВДП стають все більше масовим та доступним варіантом збереження грошей для населення, який має підтримку та гарантію від держави.

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Також зросла й кількість серій військових ОВДП, що пропонуються до продажу. Тепер таких серій дев’ять завдяки новим пропозиціям на первинному аукціоні Міністерства фінансів. Однією з найбільш помітних стала нова серія — «Нова Каховка», що з’явилась у продажу минулого тижня. Погашення цього випуску буде у травні 2024 року, а запропонована у Дії ставка — 18,2%.

Завдяки такому набору військових паперів збільшилась диверсифікація ОВДП у портфелях клієнтів, але і відповідно зменшилась концентрація у найбільш популярних випусках військових облігацій.

Інвестиції в папери з погашенням у 2023 році залишились без змін — це приблизно половина від всього об`єму. Інвестиції з погашенням у папери 2025−2027 років склали 30%. Лідером продаж у довгих паперах стали облігації з погашенням у 2025 року, об'єм інвестицій в них виріс майже вдвічі. Інтерес до довгих паперів продиктований тим, що ставки продовжують знижуватись, тож інвестори хочуть зафіксувати високий рівень дохідності на більш довгий період.

Автор:
Грищенко Євгенія
заступниця директора Грищенко Євгенія
ICU
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Коментарі - 2

+
+13
vipbmz
vipbmz
28 червня 2023, 13:24
#
Дякую!
+
0
Leo76
Leo76
28 червня 2023, 15:35
#
Це дуже добре, якби у ваших клієнтів не зникали кошти з рахунку ((( Сумно!
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