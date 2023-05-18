Ювелирка получила новых покупателей: кто и почему покупает сейчас украшения

Несмотря на войну, золотые и, в частности, бриллиантовые изделия сохраняют свою инвестиционную привлекательность и даже получили новую категорию покупателей. Кто и что держит ювелирный рынок на плаву, ЭП рассказал Игорь Ильчишен, основатель ювелирного дома «Кимберли». «Минфин» выбрал главное.

В первые месяцы войны бизнес словно замер, а тем более ювелирный. Все думали о том, как обезопаситься, а потом о релокации. К слову, ювелирный бизнес очень сложно переместить в другую часть страны или, тем более, за границу.

Мастера у нас на вес золота, а то и больше. Все не переедут на новое место, а найти в короткие сроки новый персонал нужного профиля не только сложно, а просто невозможно.

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Ценность бриллиантов как инвестиций

Большинство наших старых клиентов переехали за границу, и мы потеряли значительную часть аудитории. Но по некоторым позициям ювелирного бизнеса спрос даже возрос — золото тоже покупают для инвестиций. Золотые украшения позволяют долгосрочно вложить средства с небольшим риском.

В Украине сейчас ограничена возможность для вложений, многие инвестиционные инструменты стали недоступными, например, ценные бумаги, кроме государственных, конечно. Да и к инвестициям в недвижимость относятся с осторожностью.

Остались депозиты и государственные облигации. А вот бриллианты свою инвестиционную привлекательность всегда имеют — это дорогостоящий актив, который, условно говоря, занимает мало места в кармане. В качестве инвестиций они не приносят больших доходов, но коррелируют с инфляцией и стабильно растут в цене.

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Кто и какие украшения покупает даже в войну

Три-четыре месяца войны мы ощущали, что рынок на паузе. Но, к счастью, с мая-июня прошлого года началось возобновление работы и ювелирных магазинов, и производств.

Через год в долларовом эквиваленте спрос на бриллиантовые украшения спал на 50%, в гривневом — где-то на четверть. Хорошая новость в том, что украинцы даже в войну продолжают покупать ювелирные украшения.

Восстановлению спроса способствует патриотический маркетинг. Даже в темное время человек хочет порадовать себя, покупает одежду с патриотической символикой, в том числе и украшения. Это то, что помогает подпитывать внутреннюю стойкость.

Мы, к примеру, выпустили патриотическую коллекцию с желтыми и синими сапфирами. Да и многие производители теперь имеют в своем активе дизайн в цветах нашего флага. Это пользуется спросом.

Что касается массового сегмента, то здесь ювелирный бизнес получил даже нового целевого покупателя — это военнослужащие, особенно в прифронтовых зонах. Наши защитники часто покупают ювелирные изделия, чтобы поддержать, обрадовать любимую, мать или сестру.

Несмотря на войну, ювелирный рынок, в частности бриллиантовый, держится на плаву. Грамотный маркетинг, привлечение новых категорий покупателей дает повод для оптимизма в дальнейшем.