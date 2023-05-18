Несмотря на войну, золотые и, в частности, бриллиантовые изделия сохраняют свою инвестиционную привлекательность и даже получили новую категорию покупателей. Кто и что держит ювелирный рынок на плаву, ЭП рассказал Игорь Ильчишен, основатель ювелирного дома «Кимберли». «Минфин» выбрал главное.
Ювелирка получила новых покупателей: кто и почему покупает сейчас украшения
В первые месяцы войны бизнес словно замер, а тем более ювелирный. Все думали о том, как обезопаситься, а потом о релокации. К слову, ювелирный бизнес очень сложно переместить в другую часть страны или, тем более, за границу.
Мастера у нас на вес золота, а то и больше. Все не переедут на новое место, а найти в короткие сроки новый персонал нужного профиля не только сложно, а просто невозможно.
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Ценность бриллиантов как инвестиций
Большинство наших старых клиентов переехали за границу, и мы потеряли значительную часть аудитории. Но по некоторым позициям ювелирного бизнеса спрос даже возрос — золото тоже покупают для инвестиций. Золотые украшения позволяют долгосрочно вложить средства с небольшим риском.
В Украине сейчас ограничена возможность для вложений, многие инвестиционные инструменты стали недоступными, например, ценные бумаги, кроме государственных, конечно. Да и к инвестициям в недвижимость относятся с осторожностью.
Остались депозиты и государственные облигации. А вот бриллианты свою инвестиционную привлекательность всегда имеют — это дорогостоящий актив, который, условно говоря, занимает мало места в кармане. В качестве инвестиций они не приносят больших доходов, но коррелируют с инфляцией и стабильно растут в цене.
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Кто и какие украшения покупает даже в войну
Три-четыре месяца войны мы ощущали, что рынок на паузе. Но, к счастью, с мая-июня прошлого года началось возобновление работы и ювелирных магазинов, и производств.
Через год в долларовом эквиваленте спрос на бриллиантовые украшения спал на 50%, в гривневом — где-то на четверть. Хорошая новость в том, что украинцы даже в войну продолжают покупать ювелирные украшения.
Восстановлению спроса способствует патриотический маркетинг. Даже в темное время человек хочет порадовать себя, покупает одежду с патриотической символикой, в том числе и украшения. Это то, что помогает подпитывать внутреннюю стойкость.
Мы, к примеру, выпустили патриотическую коллекцию с желтыми и синими сапфирами. Да и многие производители теперь имеют в своем активе дизайн в цветах нашего флага. Это пользуется спросом.
Что касается массового сегмента, то здесь ювелирный бизнес получил даже нового целевого покупателя — это военнослужащие, особенно в прифронтовых зонах. Наши защитники часто покупают ювелирные изделия, чтобы поддержать, обрадовать любимую, мать или сестру.
Несмотря на войну, ювелирный рынок, в частности бриллиантовый, держится на плаву. Грамотный маркетинг, привлечение новых категорий покупателей дает повод для оптимизма в дальнейшем.
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Про це повідомляє ВВС News.
70-річна британка прибирала і збирала коштовності та біжутерію в окрему коробку. Вона планувала викинути непотрібні дрібнички, але сусідка порадила їй показати прикраси оцінювачу та дізнатися про їхню вартість. Тоді жінка звернулася до організатора аукціонів Марка Лейна, який спочатку не надав особливого значення каменю.
«Ми побачили досить великий камінь, більший за фунтову монету, і я подумав, що це кубічний діоксид цирконію — синтетичний аналог алмазу. Він пролежав на моєму столі два чи три дні, доки я не скористався машиною для перевірки алмазів», — розповів Лейн.
Британець зрозумів, що має справу з дорогоцінним каменем і вирішив відправити його на перевірку партнерам до Лондона, які підтвердили цінність знахідки. Потім діамант відвезли до Антверпена, Бельгія, де його зважили, сертифікували та оцінили. Виявилося, що вага каменю становить 34 карати.
За словами власниці діаманта, вона не може згадати, де саме і коли вона купила камінь, але припускає, що це сталося під час відвідин барахолки.