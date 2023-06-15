Бюджет витратить на зарплати військовим майже трильйон: як банки борються за гроші захисників

Тільки за два перші місяці року на зарплати військовим було направлено з бюджету 148,7 млрд грн. Для банків, яким необхідно виконувати нові підвіщені нормативи резервування, що потребує додаткового гривневого ресурсу, військові мали б стати улюбленими клієнтами. Що відбувається насправді і які пропозиції є у фінансистів для наших захисників, розповість «Мінфін».

«Мінфін» вивчив пропозиції банків, у яких зберігається понад 10 млрд гривень фізичних осіб. Таких виявилося 15: Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Універсал Банк, Сенс Банк, ПУМБ, Укрсиббанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, ОТП Банк, Креді Агріколь Банк, А-Банк, Кредобанк, Південний, Таскомбанк.

Але продуктів, розроблених виключно під військових, вкрай обмаль, і до того ж є вони тільки у державних банках. Спеціальних умов відкриття й обслуговування рахунків банки не пропонують, здебільшого все зводиться до можливості оформлення вкладів із підвищеною ставкою.

Забігаючи наперед, зауважимо, що банки й справді пропонують найвищі ставки, але тільки з-поміж тих вкладів, які є у них самих. Так, максимально — 18% річних — можна отримати в Укргазбанку, якщо розмістити кошти більше, ніж на рік. Водночас, на ринку вже є пропозиції з дохідністю 20% річних і за вкладами на менший термін.

Отож, які банки дають можливість військовим та членам їх родин відкривати депозити та які умови вкладів?

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Що пропонують банки

Приватбанк

У червні минулого року банк запровадив спеціальний вклад для військових «Слава Героям». Цей депозит має найвищу річну ставку — 14%.

Оформити вклад можуть військові, які отримують цільові виплати від держави через Приватбанк.

Мінімальна сума вкладу — 2 грн, максимальна — 500 тис. грн. Гроші вкладаються на 12 місяців. Відсотки нараховуються щодня на фактичний залишок на рахунку, виплачуються щомісяця, однак, без капіталізації.

«Вкладник має змогу вільно користуватися коштами на рахунку, на свій розсуд поповнювати рахунок, або знімати кошти, повністю чи частково без закриття рахунку. Ці операції доступні у режимі 24/7, в тому числі з планшету або смартфону», — уточнює Дмитро Мусієнко, член правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу.

Також у Приватбанку доступні спеціальні пропозиції для військових за кредитними картками. Так, за словами представника банку, і за карткою Універсальна, і преміальними картками для мобілізованих клієнтів відсоткова ставка становить 0% річних, щомісячний платіж відсутній.

Ощадбанк

Спеціальною пропозицією для військовослужбовців в Ощадбанку є вклад «Мій захисник». Він передбачає підвищені відсоткові ставки — 13% та 14%, за розміщення коштів терміном на 3 та 6 місяців відповідно.

Мінімальна сума депозиту — 5 тис. грн, максимальний розмір — 50 млн грн, тобто практично не обмежений.

Виплата відсотків здійснюється щомісячно. Надається можливість поповнення, але не менше 1 тис. грн на місяць. Водночас, не передбачено зняття частинами коштів до закінчення терміну вкладу.

«Також можлива пролонгація та зміна дати повернення вкладу без втрати нарахованих відсотків», — підкреслив Вадим Думанчук, заступник начальника управління-керівник пресслужби управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ.

За його словами, оформити депозит можуть також члени родин військових (дружина, чоловік, батьки або діти) за наявності підтверджувальних документів.

Загалом, як повідомили в Ощаді, на вкладі «Мій захисник» вже розміщено 13,5 млрд гривень.

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Укрексімбанк

Укрексімбанк пропонує для військовослужбовців депозит «Захисник України». Терміни розміщення дуже гнучкі — від 1 до 120 місяців. Ставки встановлені в діапазоні від 12,5% до 16,5% річних. Максимальна дохідність — 16,5% — за вкладами на 93−183 дні та від 368 днів. Для порівняння: найвища ставка за іншими депозитами у банку — 15%.

Мінімальна сума депозиту — 25 тис. грн, максимальна — не зазначається. Клієнт не може поповнювати депозит та розривати його раніше визначеного терміну. Відсотки виплачуються щомісяця.

Умови депозит «Захисник України» поширюються і на членів родин військових, у тому числі загиблих.

Укргазбанк

У банку діє депозит «Військовий» з максимальною ставкою 18%.

«Це не лише надійне збереження коштів на час служби, а й додатковий дохід для військових та їхніх родин. Наразі на цьому депозиті вже розміщено понад 300 млн грн», — підкреслив Максим Ярославський, директор департаменту роздрібного бізнесу Укргазбанку.

Депозит можуть відкрити як військові, так і члени їхньої родини — дружина (чоловік), батьки або діти. Мінімальна сума вкладу — 1 тис грн, максимального обмеження немає.

Термін депозиту можна обрати на власний розсуд — від 1 місяця до 2 років. Максимальна ставка — 18% річних у гривні. Відсотки сплачуються в кінці терміну або щомісяця — як зручніше вкладнику.

Окрім цього, в Укргазбанку нараховує 10% на залишок гривневих коштів на зарплатну картку військовослужбовців.

Депозитні пропозиції для військових