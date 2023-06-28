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28 червня 2023, 13:56 Читать на русском

Рада проголосувала за доплати та відпустки для військових

Парламент нарешті ухвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт № 9342 про доплати військовим. Про це в телеграм-каналі написав перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Парламент нарешті ухвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт № 9342 про доплати військовим.

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«За» документ проголосувало 311 народних депутатів.

Які норми зберегли

  • військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30−100 тисяч грн. Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених КМУ, тобто як зараз;
  • доплати строковикам лишили 6000 грн/міс, курсантам — 2350 грн/міс. Теж за порядком КМУ;
  • відпустки для військових: до 30 днів щорічна + до 10 днів за сімейними обставинами для курсантів: до 10 днів зимової + до 20 днів літньої;
  • не допускаються до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з-поміж призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки. Мінімальний термін проходження базової військової підготовки — не менше одного місяця.

Читайте: Доплати та відпустки для військових: Що змінилося до другого читання

Що змінилося

  • для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів — два місяці виплат за останньою займаною посадою, з 3-го місяця до закінчення розпорядження — додаткова виплата 20100 грн за порядком КМУ (попередньо мало бути 12 тисяч);
  • померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис грн на умовах і порядку КМУ;
  • тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим безвісти щомісячна додаткова винагорода у 100 тис грн на умовах і порядку КМУ;
  • мінімальний поріг доплати для інструкторів — 15 тис грн за порядком КМУ;
  • щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів;
  • безперервна відпустка на лікування — не більше 4 місяців;
  • строковики зможуть переходити на мобілізацію за бажанням.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
TAN72
TAN72
28 червня 2023, 14:10
#
Как дешево цениться человеческая жизнь 😎
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
28 червня 2023, 14:57
#
Пенсионерам это только не говорите.
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