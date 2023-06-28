Парламент нарешті ухвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт № 9342 про доплати військовим. Про це в телеграм-каналі написав перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
Рада проголосувала за доплати та відпустки для військових
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«За» документ проголосувало 311 народних депутатів.
Які норми зберегли
- військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30−100 тисяч грн. Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених КМУ, тобто як зараз;
- доплати строковикам лишили 6000 грн/міс, курсантам — 2350 грн/міс. Теж за порядком КМУ;
- відпустки для військових: до 30 днів щорічна + до 10 днів за сімейними обставинами для курсантів: до 10 днів зимової + до 20 днів літньої;
- не допускаються до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з-поміж призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки. Мінімальний термін проходження базової військової підготовки — не менше одного місяця.
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Що змінилося
- для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів — два місяці виплат за останньою займаною посадою, з 3-го місяця до закінчення розпорядження — додаткова виплата 20100 грн за порядком КМУ (попередньо мало бути 12 тисяч);
- померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис грн на умовах і порядку КМУ;
- тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим безвісти щомісячна додаткова винагорода у 100 тис грн на умовах і порядку КМУ;
- мінімальний поріг доплати для інструкторів — 15 тис грн за порядком КМУ;
- щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів;
- безперервна відпустка на лікування — не більше 4 місяців;
- строковики зможуть переходити на мобілізацію за бажанням.
Джерело: Мінфін
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