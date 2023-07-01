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1 липня 2023, 17:01 Читать на русском

Twitter закриває доступ до контенту неавторизованим користувачам

Twitter вимагатиме від користувачів мати обліковий запис у соціальній платформі для перегляду твітів. Ілон Маск назвав це «тимчасовим надзвичайним заходом». Про це повідомляє Reuters.

Twitter вимагатиме від користувачів мати обліковий запис у соціальній платформі для перегляду твітів.
Фото: pixabay.com

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Користувачам, які намагатимуться переглянути контент на платформі Twitter, буде запропоновано створити обліковий запис або увійти в існуючий, щоб побачити твіт.

Власник Twitter Ілон Маск зазначив, що сотні організацій вилучали дані Twitter, що впливало на роботу користувачів.

Раніше Маск вже висловлював незадоволення тим, що компанії, які займаються штучним інтелектом, такі як OpenAI (власник ChatGPT), використовують дані Twitter для навчання своїх великих мовних моделей.

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«Ми обов'язково подамо в суд на тих, хто вкрав наші дані, і з нетерпінням чекаємо зустрічі з ними в суді, яка відбудеться (оптимістично) через 2−3 роки», — сказав Маск.

Раніше у листі на ім'я генерального директора Microsoft Сатьї Наделли адвокат Маска Алекс Спіро попросив технологічного гіганта провести аудит використання контенту Twitter, стверджуючи, що розробник Windows порушив угоду про використання даних соціальної мережі.

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Джерело: Мінфін
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