Доходи Twitter від реклами в США впали майже на 60% — ЗМІ

З 1 квітня по перший тиждень травня доходи Twitter від реклами в США склали $88 млн, що на 59% менше, ніж роком раніше, згідно з внутрішньою презентацією, отриманою The New York Times, пише Forbes.ua.

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У документі йдеться, що компанія регулярно відставала від своїх щотижневих прогнозів продажів у США, іноді на цілих 30%.

Попри ці дані, власник платформи Ілон Маск нещодавно заявив, що рекламний бізнес Twitter перебуває на підйомі.

«Майже всі рекламодавці повернулися», — заявив він, додавши, що соціальна мережа незабаром може стати прибутковою.

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Згідно з документами і коментарями семи нинішніх та колишніх співробітників Twitter, ситуація гірша, і вона навряд чи покращиться найближчим часом.

Співробітники Twitter із продажу реклами стурбовані тим, що рекламодавці можуть бути налякані зростанням розпалювання ненависті та порнографії в соціальній мережі, а також великою кількістю реклами з онлайн-азартними іграми та продуктами з марихуаною, кажуть джерела.

Згідно з одним внутрішнім документом, компанія прогнозує, що її прибуток від реклами в США цього місяця знижуватиметься як мінімум на 56% щотижня порівняно з минулим роком.

Нагадаємо

Ситуація із рекламою у твіттері має вирішальне значення, оскільки реклама вже давно становить 90% доходів компанії. Після того як у жовтні Маск купив Twitter і зробив компанію приватною, він пообіцяв створити «найповажнішу рекламну платформу». Але він швидко відштовхнув рекламодавців, звільнивши ключових менеджерів з продажу.