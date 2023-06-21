Онлайн-сервіси «Дії» не працюватимуть сьогодні з 23:00 до 01:00. Про це повідомляє пресслужба «Дії».
Цієї ночі «Дія» не працюватиме близько двох годин
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Причина
«Дія» розширюється на ще один датацентр.
«Якщо вам потрібно отримати довідку про несудимість або витяг про місце проживання, сплатити податки або подати заяву про шлюб — зробіть це зараз», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що на порталі «Дія» тепер можна автоматично закрити ФОП.
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Джерело: Мінфін
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