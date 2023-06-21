Закрити ФОП тепер можна на порталі «Дія»

На порталі «Дія» тепер можна автоматично закрити ФОП. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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«Хочете закрити бізнес? Тепер це можна зробити за 1 секунду на порталі „Дія“ без участі реєстратора. Більше не потрібно чекати, поки заяву опрацює людина, — усе автоматично», — йдеться у повідомленні.

Хто може скористатися послугою

фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП;

підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

Як закрити ФОП в «Дії»

Авторизуйтеся на порталі «Дія» Оберіть послугу — Автоматичне закриття ФОП Натисніть Подати заяву. Необхідна інформація підтягнеться з ЄДР Перевірте, чи всі дані правильні Підпишіть заяву електронним підписом ФОП або КЕПом фізичної особи.

Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть у ЄДР та до податкової за місцем реєстрації.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 15 червня послуга закриття ФОП в «Дії» була доступна в режимі бета-тесту.