На порталі «Дія» тепер можна автоматично закрити ФОП. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Закрити ФОП тепер можна на порталі «Дія»
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«Хочете закрити бізнес? Тепер це можна зробити за 1 секунду на порталі „Дія“ без участі реєстратора. Більше не потрібно чекати, поки заяву опрацює людина, — усе автоматично», — йдеться у повідомленні.
Хто може скористатися послугою
- фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП;
- підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.
Як закрити ФОП в «Дії»
- Авторизуйтеся на порталі «Дія»
- Оберіть послугу — Автоматичне закриття ФОП
- Натисніть Подати заяву. Необхідна інформація підтягнеться з ЄДР
- Перевірте, чи всі дані правильні
- Підпишіть заяву електронним підписом ФОП або КЕПом фізичної особи.
Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть у ЄДР та до податкової за місцем реєстрації.
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що з 15 червня послуга закриття ФОП в «Дії» була доступна в режимі бета-тесту.
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