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19 червня 2023, 19:12 Читать на русском

Лише 241 іноземна компанія остаточно пішла з росії — дослідження KSE

За останні два тижні жоден іноземний бізнес не покинув російський ринок. Понад 1840 міжнародних компаній, незважаючи на повномасштабне вторгнення, так чи інакше продовжують підтримувати війну, фінансуючи бюджет агресора. Про це йдеться у новому моніторингу KSE Institute.

За останні два тижні жоден іноземний бізнес не покинув російський ринок.

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Хто вийшов із ринку

Загалом станом на сьогодні 241 (7,3% від загального числа) міжнародна компанія повністю припинила діяльність у росії.

Також, 1193 (36,4% від загального числа) іноземних бізнесів згорнули операції та заявили про намір покинути країну.

Водночас 1336 (40,7% від загального числа) компанії з тих, що потрапили до моніторингу KSE Institute, поки що не збираються покидати російський ринок, працюючи без будь-яких змін. Ще 511 (15,6% від загального числа) іноземні бізнеси призупинили нові інвестиції в росію та продовжують вичікувати.

Читайте:З росії пішов провідний міжнародний виробник гігієнічних товарів

Згідно з даними моніторингу, 241 міжнародних компаній, що повністю залишили ринок росії, забезпечували щонайменше 409,5 тис. робочих місць, їхній річний дохід складав $59,8 млрд, капітал оцінювався у $27,4 млрд, тоді як вартість активів цих компаній сягала $51,3 млрд.

Міжнародні компанії, які оголосили про повний вихід з росії, мали 256 тис чоловік персоналу, $46,7 млрд річного доходу, $18,2 млрд капіталу та $19,5 млрд активів.

Іноземні бізнеси, що призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 110,6 тис. осіб персоналу, річний дохід у розмірі $34,5 млрд, $39,6 млрд капіталу і $100,9 млрд активів.

Процес виходу

Крім того, влада РФ продовжує ускладнювати процес виходу компаніям із російського ринку. Нещодавно Путін доручив розглянути можливість видачі дозволів на продаж підприємств, які під контролем іноземців із «недружніх країн», лише за згодою регіональної влади.

Кремль також має намір зробити так, щоб усі приватні компанії, які набувають у росії активи західних, не мали закордонних акціонерів або перебували в процесі звільнення від них.

Все це ще більше має ускладнити іноземцям відхід із росії. Їм уже доводиться продавати свої активи зі значною знижкою та сплачувати «відкат» до бюджету.

Наразі угоду не можна укласти без схвалення урядової комісії з іноземних інвестицій. Ціна продажу має бути не менш ніж наполовину нижчою за ринкову, а ще 5 або 10% від справжньої вартості (залежно від розміру знижки від ринкової ціни) треба віддати державі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kidav
Kidav
19 червня 2023, 19:30
#
Сталева шпалера… так і живить як при совку, щоб ви відеомагнітофони подоставали!
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