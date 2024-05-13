Офіційний курс: НБУ рекордно знизив гривню у парі з євро

Національний банк України встановив на 13 травня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,72 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 17 копійок.

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НБУ на 13 травня встановив офіційний курс євро на рівні 42,81 грн, що є рекордом. Європейська валюта подорожчала на 38 копійок.

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