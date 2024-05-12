Торік Україна експортувала рекордну кількість морозива

У 2023 році на зовнішніх ринках Україна продала майже 10 тисяч тонн морозива, що на 44% більше попереднього року. Про це повідомляє Українська асоціація аграрного експорту з посиланням на дані Державної митної служби.

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«У 2023 році на зовнішніх ринках продано майже 10 тис. т морозива (+44% відносно 2022 року), загальний дохід при цьому збільшився на 67%, перевищивши $32 млн. Ці показники в підсумку стали рекордними в історії України», — йдеться у повідомленні.

Хто найбільше купляв українське морозиво

Зазначається, що морозиво переважно продавалось в країни Євросоюзу, звідки отримано виторг в розмірі понад $19 млн або 60% від вартості всього експорту.

Основними покупцями українського морозива торік були:

Молдова (2301 т),

Німеччина (1909 т),

Польща (1873 т),

Ізраїль (963 т),

Литва (509 т),

Чехія (425 т).

«Відзначимо доволі диверсифіковану географію збуту цього продукту, адже він експортувався також до Іраку, США, Китаю, ОАЕ, Кот-д'Івуару, Гамбії, Канади. Таким чином, ми продовжуємо посилювати власні позиції на світовому ринку морозива», — заявили в Асоціації аграрного експорту.

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Експорт з початку року

У січні-березні 2024 року Україна продала на зовнішніх ринках 2 тис. т морозива (на 23 % вище показника першого кварталу 2023 року) вартістю понад $7 млн (+ 25 %).

Знову більшість доходів спеціалізовані експортери отримують з Німеччини, Польщі та Молдови — сумарно близько 60%.