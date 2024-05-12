Торік Україна експортувала рекордну кількість морозива

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 травня 2024, 13:01

Торік Україна експортувала рекордну кількість морозива

У 2023 році на зовнішніх ринках Україна продала майже 10 тисяч тонн морозива, що на 44% більше попереднього року. Про це повідомляє Українська асоціація аграрного експорту з посиланням на дані Державної митної служби.

У 2023 році на зовнішніх ринках Україна продала майже 10 тисяч тонн морозива, що на 44% більше попереднього року.
Фото: freepik.com

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«У 2023 році на зовнішніх ринках продано майже 10 тис. т морозива (+44% відносно 2022 року), загальний дохід при цьому збільшився на 67%, перевищивши $32 млн. Ці показники в підсумку стали рекордними в історії України», — йдеться у повідомленні.

Хто найбільше купляв українське морозиво

Зазначається, що морозиво переважно продавалось в країни Євросоюзу, звідки отримано виторг в розмірі понад $19 млн або 60% від вартості всього експорту.

Основними покупцями українського морозива торік були:

  • Молдова (2301 т),
  • Німеччина (1909 т),
  • Польща (1873 т),
  • Ізраїль (963 т),
  • Литва (509 т),
  • Чехія (425 т).

«Відзначимо доволі диверсифіковану географію збуту цього продукту, адже він експортувався також до Іраку, США, Китаю, ОАЕ, Кот-д'Івуару, Гамбії, Канади. Таким чином, ми продовжуємо посилювати власні позиції на світовому ринку морозива», — заявили в Асоціації аграрного експорту.

Читайте також: Виробник морозива «Три ведмеді» купив завод у Польщі

Експорт з початку року

У січні-березні 2024 року Україна продала на зовнішніх ринках 2 тис. т морозива (на 23 % вище показника першого кварталу 2023 року) вартістю понад $7 млн (+ 25 %).

Знову більшість доходів спеціалізовані експортери отримують з Німеччини, Польщі та Молдови — сумарно близько 60%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами