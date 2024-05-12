У 2023 році на зовнішніх ринках Україна продала майже 10 тисяч тонн морозива, що на 44% більше попереднього року. Про це повідомляє Українська асоціація аграрного експорту з посиланням на дані Державної митної служби.
Торік Україна експортувала рекордну кількість морозива
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«У 2023 році на зовнішніх ринках продано майже 10 тис. т морозива (+44% відносно 2022 року), загальний дохід при цьому збільшився на 67%, перевищивши $32 млн. Ці показники в підсумку стали рекордними в історії України», — йдеться у повідомленні.
Хто найбільше купляв українське морозиво
Зазначається, що морозиво переважно продавалось в країни Євросоюзу, звідки отримано виторг в розмірі понад $19 млн або 60% від вартості всього експорту.
Основними покупцями українського морозива торік були:
- Молдова (2301 т),
- Німеччина (1909 т),
- Польща (1873 т),
- Ізраїль (963 т),
- Литва (509 т),
- Чехія (425 т).
«Відзначимо доволі диверсифіковану географію збуту цього продукту, адже він експортувався також до Іраку, США, Китаю, ОАЕ, Кот-д'Івуару, Гамбії, Канади. Таким чином, ми продовжуємо посилювати власні позиції на світовому ринку морозива», — заявили в Асоціації аграрного експорту.
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Експорт з початку року
У січні-березні 2024 року Україна продала на зовнішніх ринках 2 тис. т морозива (на 23 % вище показника першого кварталу 2023 року) вартістю понад $7 млн (+ 25 %).
Знову більшість доходів спеціалізовані експортери отримують з Німеччини, Польщі та Молдови — сумарно близько 60%.
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