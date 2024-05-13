Amazon оголосить про нові інвестиції у Францію в розмірі 1,2 мільярда євро (1,3 мільярда доларів). Про це повідомляє агентство Reuters.
13 травня 2024, 8:38
Amazon планує інвестувати у Францію 1,2 мільярда євро
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Крім того, про нові інвестиції оголосить британський фармацевтичний гігант GSK.
Водночас консалтингова компанія Accenture оголосить про плани створення нових робочих місць у секторі штучного інтелекту.
Джерело: Мінфін
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