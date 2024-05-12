Від початку великої війни Україна отримала від США військові допомогу на $50 млрд. Перелік озброєнь

Міністерство оборони США заявило, що загальна допомога Україні у військовій сфері від початку повномасштабного вторгнення рф становить понад $50 млрд. Оприлюднено розгорнутий перелік озброєнь, які надали США. Про це йдеться в довідці Пентагону щодо фактичного переліку допомоги, відправленої в Україну, передає Укрінформ.

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«Сполучені Штати виділили понад $51,3 мільярда на допомогу Україні у сфері безпеки від початку роботи адміністрації Байдена, у тому числі понад $50,6 мільярда після неспровокованого та жорстокого вторгнення Росії 24 лютого 2022 року», — зауважили в Пентагоні.

Засоби протиповітряної оборони

Серед засобів протиповітряної оборони в Україну були передані: одна батарея Patriot, 12 зенітно-ракетних систем NASAMS, системи HAWK, ракети AIM-7, RIM-7, AIM-9M.

Крім того, США надали ЗСУ понад 2 тисяч зенітних ракет Stinger, системи ППО Avenger та VAMPIRE, 21 РЛС повітряного стеження, а також інше обладнання й техніку.

Вогневі засоби

Серед вогневих засобів Україні були надані більше ніж 40 систем HIMARS, пускові установки для бомб малого діаметра наземного базування, майже дві сотні 155-мм гаубиць і понад 3 млн снарядів для них. ЗСУ також отримали понад 7 тисяч високоточних артснарядів цього калібру та більше ніж 50 тисяч снарядів дистанційного мінування RAAM.

Крім того, в Україну відправлені більше ніж 70 гаубиць 105-мм калібру та 0,8 мільйона снарядів до них. США також забезпечили поставки в Україну понад пів мільйона снарядів інших калібрів, у тому числі 203 мм, 152 мм, 130 мм; 60 тисяч ракет для систем «ГРАД» та сотні тисяч мінометних снарядів.

Бронетанкові системи і транспортери

У переліку наданих бронетанкових систем і транспортерів зазначені, зокрема, 31 танк Abrams, 45 танків Т-72Б, понад 300 БМР Bradley, 189 БТР Stryker, понад 400 БТР M113 та 250 броньованих машин M1117.

Крім того, США відправили більше тисячі машин із захистом від мін і засідок MRAP, більше ніж 3 тисяч транспортерів HMMWV, понад 200 легких тактичних автомобілів, 300 БМП, 80 вантажівок та 144 причепи для перевезення важкої техніки.

Окремо були поставлені сотні буксирувальників, командно-штабних машин, мостових систем та іншої техніки.

Літальні апарати та БПЛА

У розділі літальних апаратів та БПЛА, які забезпечили США для України, перелічені 20 гелікоптерів Мі-17, безпілотні авіаційні системи Switchblade, БПЛА Phoenix Ghost, CyberLux K8, Altius-600 UAS, Jump-20 UAS, Hornet, Puma, Scan Eagle, Penguin.

Крім того, ЗСУ отримали два радари для БЛА, протирадіолокаційні ракети HARMs, високоточні авіабоєприпаси, понад 6 тисяч авіаракет Zuni, понад 20 тисяч авіаракет Hydra-70 та інші боєприпаси.

Протитанкова та стрілецька зброя

Окремо наводиться перелік протитанкової та стрілецької зброї. До нього входять понад 10 тисяч ПТРК Javelin, понад 90 тисяч інших протитанкових систем і боєприпасів, близько 9 тисяч ракет TOW та 40 тис. гранатометів і одиниць стрілецької зброї тощо.

Морське обладнання

Серед морського обладнання США передали в Україну дві системи берегової оборони «Гарпун» і протикорабельні ракети, понад 70 прибережних та річкових патрульних катерів; безпілотні кораблі берегової оборони, обладнання для безпеки портів.

Інше

У розділі «Інші можливості», що були надані Україні, зазначені протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore, вибухівка C-4, підривні боєприпаси, обладнання для встановлення перешкод, більше ніж 100 тисяч комплектів бронежилетів і шоломів, системи захищеного в'язку та допоміжне обладнання.

Крім того, США доправили системи супутникового зв'язку SATCOM, засоби РЕБ, забезпечили послуги комерційної супутникової зйомки.

Окремо вказані прилади нічного бачення, системи спостереження, тепловізори, оптика та далекоміри, обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів, засоби захисту від зброї масового ураження, медичне приладдя, польове обладнання, генератори, запасні частини та інші техніка й технічне обслуговування.

«Сполучені Штати також продовжують працювати зі своїми союзниками й партнерами, щоби забезпечити Україні додаткові можливості для самооборони», — зазначили в Пентагоні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги, вартість якого сягає $400 млн. Президент США Джо Байден підписав відповідний указ.