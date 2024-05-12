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12 травня 2024, 10:06

Tesla витратить понад $500 мільйонів на розширення мережі зарядних станцій

Цього року Tesla витратить понад $500 млн на розширення своєї мережі станцій швидкої зарядки авто. Про це заявив генеральний директор компанії Ілон Маск через кілька днів після раптового звільнення співробітників, які керували цим напрямком, повідомляє Reuters.

Цього року Tesla витратить понад $500 млн на розширення своєї мережі станцій швидкої зарядки авто.
Фото: pixabay.com

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«Повторю: Tesla витратить понад $500 млн на розширення нашої мережі Supercharger, щоб створити тисячі нових зарядних пристроїв цього року. Це тільки на нові майданчики і розширення, не рахуючи операційних витрат, які набагато вищі», — написав Маск у своїй соцмережі X.

Зазначається, що рішення Маска скоротити команду, яка займається зарядкою електромобілів, руйнує плани з розгортання нових станцій швидкої зарядки і може затримати зусилля президента США Джо Байдена з електрифікації американських автомагістралей.

Адміністрація Байдена виділила штатам $5 млрд протягом п'яти років на будівництво 500 тисяч зарядних станцій для електромобілів в рамках програми «Національна інфраструктура електромобілів», і Tesla була одним з найбільших отримувачів федеральних коштів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у квітні 2024 року Tesla знизила ціни на $2 000 на свої автомобілі Model Y, Model X і Model S в США та Китаї через кілька днів після того, як поставки найдорожчого у світі автовиробника в першому кварталі не виправдали очікувань ринку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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